NASA busca un nombre para un maniquí que viajará en la nave Artemis hacia la Luna | Internacional | Noticias

Entornointeligente.com / La estructura está compuesta de materiales que simulan huesos humanos, tejidos blandos y los órganos de una mujer adulta.

19 de junio, 2021 — 13h25

La NASA está llevando a cabo un torneo para elegir el nombre del maniquí que volará en la próxima misión alrededor de la Luna.

A medida que la NASA se prepara para la misión Artemis I alrededor de la Luna, que sentará las bases para enviar a la primera mujer y a la primera persona de color a la superficie lunar, contaron que tienen una “tarea importante” para la comunidad:

“¡Queremos tu ayuda para seleccionar un nombre para el maniquí vestido con traje espacial que viajará a bordo de Orion y que ayudará a obtener datos antes de las misiones con astronautas!”.

Por ahora, cuentan con ocho nombres de donde elegir, pero solo uno será el ganador. Cada dos días, a partir del miércoles 16 de junio, piden a sus usuarios de las redes sociales en Twitter , Facebook e Instagram que voten para elegir uno de dos nombres. Los ganadores de cada ronda de eliminación competirán entre sí hasta el enfrentamiento final, el lunes 28 de junio .

Cada nombre tiene un significado detrás. ACE. Sincero, práctico. Su nombre viene de las siglas de Artemis Crew Explorer. CAMPOS. Ingenioso, experto en resolver problemas. En homenaje a Arturo Campos, personaje clave en el regreso a casa del Apolo 13. DELOS. Nostálgico, romántico. Es la isla donde nacieron Apolo y Artemisa, según la mitología griega. DUHART. Amable, cordial. En homenaje a Irene Duhart Long, directora médica del Centro Espacial Kennedy. MONTGOMERY. Pionero, innovador. En homenaje a Julius Montgomery, primer afroamericano que trabajó en Cabo Cañaveral como técnico profesional. RIGEL. Brillante, inspiradora. Es la estrella gigante en la constelación de Orión. SHACKLETON. Reservado, abundante. Es un cráter en el polo sur de la Luna y una referencia a un famoso explorador de la Antártida. WARGO. Entusiasta, apasionado. En homenaje a Michael Wargo, el primer jefe científico de exploraciones de la agencia. Artemis I será un vuelo no tripulado de prueba del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) y la nave espacial Orion, antes del primer vuelo con tripulación en Artemis II. El maniquí simulará el cuerpo humano; se suele usar en entrenamientos para rescates de emergencia, educación médica e investigación.

El maniquí en Artemis I estará equipado con dos sensores de radiación y otros sensores en el asiento —uno debajo del reposacabezas y otro debajo del asiento— para registrar la aceleración y las vibraciones durante la misión, a medida que Orion viaja alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. Los datos de estos y otros sensores dentro de la nave espacial ayudarán a la NASA a entender cómo proteger mejor a los miembros de la tripulación de Artemis II y de las misiones futuras. (E)

