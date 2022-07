Narciso Miranda, o ex-dinossauro autárquico que continua a ser o «Senhor de Matosinhos»

Entornointeligente.com /

Já não lidera a câmara há 17 anos, mas Narciso Miranda é para os matosinhenses o eterno presidente. As sucessivas vitórias que teve durante os 29 anos em que foi presidente fizeram dele um dos grandes dinossauros autárquicos com uma grande influência no partido. Foi sob a sua liderança que Matosinhos se tornou num bastião socialista e o seu poder era tal que sempre que havia eleições legislativas, europeias ou presidenciais, Matosinhos era um ponto de passagem porque garantia banhos de multidão.

