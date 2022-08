Napoli acelera en mercado por armar competitivo equipo con Keylor presente

Entornointeligente.com /

Mientras otros equipos del fútbol italiano ya están casi armados para la temporada entrante, el Napoli ha permanecido en las sombras sin atacar el mercado de fichajes hasta ahora donde ya parece estar moviéndose en busca de jugadores que le den peso a su planilla, entre ellos, el portero costarricense Keylor Navas .

Para este momento, los equipos candidatos por la Serie A ya movieron sus fichas para llegar en un alto nivel a buscar la copa de campeón. Todos se han movido, la Juventus cuenta con Ángel Di María, Bremmer y Pogba, el Inter anunció el regreso de Lukaku, el fichaje de Andre Onana, Mkhitaryan, la Roma anunció la llegada de Paulo Dybala y el Milan contrató a Origi y De Ketelaire.

Pero el Napoli solo ha tenidos llegadas discretas como los defensas Leo Ostigard, procedente del Brighton de Inglaterra y el coreano Min-Jae Kim, por quien desesmbolsaron €18 millones al Fenerbahçe, lo cual ha dado la sensación de que los sureños son los grandes debilitados para la próxima temporada pues también han tenido salidas de sus jugadores de peso.

Keylor Navas, arquero del PSG. @PSG_espanol No obstante, el Napoli parece haber reaccionado tarde, pero finalmente están en el mercado buscando jugadores que les permita reforzar su actual planilla y poder competir tanto en la Serie A, la Copa Italia y la Champions League.

Es sabido que tienen semanas de estar conversando con PSG con la intención de obtener una cesión de Keylor Navas por uno o dos años, al mismo tiempo hablan con el Chelsea por conseguir lo mismo por Kepa Arrizabalaga, aunque medios como Corriere dello Sport aseguran que el técnico Luciano Spalletti apuesta más por tener al costarricense.

Mientras que en las últimas horas han surgido tres nombres más de jugadores que podrían estar llegando al club y que sin duda alguna harían del Napoli un equipo más potente. Según Fabrizio Romano , los dirigentes están buscando la forma de firmar al delantero Giovanni Simeone , quien viene de marcar 17 goles en la última temporada con el Hellas Verona, siendo el tercer jugador en la lista de goleadores en la Serie A por detrás de Ciro Immobile y Dusan Vlahovic.

El movimiento por el delantero argentino es prácticamente un hecho y simultáneamente siguen la pista de dos jugadores más que llaman la atención en el equipo, uno es otro atacante como lo es Giacomo Raspadori del Sassuolo por quien ya han ofertado, pero todavía no se cierra el trato ye l otro futbolista por el que han preguntado es el volante del Tottenham, Tanguy Ndombele, el cual no entra en los planes de Antonio Conte , por lo que el club busca un negocio para darle salida al francés.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2022 Si el Napoli logra fichar a estos futbolistas que tiene como proyecto en este mercado, se podrían sumar a los buenos futbolistas que conversan como Piotr Zielinski, Víctor Osimhen, Hirving Lozano, Giovannie Di Lorenzo y otros, lo que mejoraría notablemente sus posibilidades de competir en la Serie A un alto nivel al menos para poder entrar en Champions League de nuevo, asunto que a estas alturas y con la planilla actual parece verse distante al ojo los aficionados.

