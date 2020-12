Horecahouder bedreigt Ramadhin

– “We zijn alert en willen waken voor een nieuwe besmettingsgolf”, zei minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. “Door de stijgingen die zijn waargenomen zijn we genoodzaakt om de maatregelen aan te scherpen. Suriname kan geen nieuwe golf bestrijden”, benadrukte een bezorgde Ramadhin. Gisteren steeg het aantal actieve Covid-19-gevallen naar dertig. Een week geleden was dat nog zes

– “We zijn alert en willen waken voor een nieuwe besmettingsgolf”, zei minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. “Door de stijgingen die zijn waargenomen zijn we genoodzaakt om de maatregelen aan te scherpen. Suriname kan geen nieuwe golf bestrijden”, benadrukte een bezorgde Ramadhin. Gisteren steeg het aantal actieve Covid-19-gevallen naar dertig. Een week geleden was dat nog zes.

Eén van de maatregelen is dat de lockdown met twee uren vervroegd is: van negen uur ‘s avonds tot vijf uur in de ochtend. Deze maatregel is met veel scepsis en verontwaardiging ontvangen door de samenleving, ook bij de horecasector. “Ik heb tijdens de persconferentie zelfs een bedreiging binnengekregen van een horecahouder en ik zal natuurlijk de nodige stappen daartegen ondernemen”, bevestigde de minister na de persconferentie tegenover de Ware Tijd en andere media.

De maatregelen die Ramadhin in een televisietoespraak aankondigde, werden in een persconferentie maandagavond nog eens aangedikt. Het is een unaniem besluit van de ministers van Volksgezondheid, Justitie en Politie, Defensie en Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). TCT-minister Albert Jubithana riep horecahouders op om de economische bedrijvigheid op een verantwoorde manier te blijven voeren. “Wij begrijpen dat de maatregelen enige impact zullen hebben op de horecasector. Maar bedrijven kunnen eventueel kerstontbijt of -lunches aanbieden voor groepen van maximaal twintig personen”, gaf Jubithana als voorbeeld hoe ingespeeld kan worden op de situatie en toch nog verantwoordelijk te blijven.

Met de aangepaste maatregelen komt er definitief een einde op de hoop op een pagara-estafette op Owru Yari. “Er is een protocol vrijgegeven voor het organiseren van outdoor events bestemd voor het bedrijfsleven om toch nog te kijken of de pagara-estafette gehouden kan worden, echter zal deze geen voortgang vinden”, zei Ramadhin, die medewerking vroeg van het bedrijfsleven om hieraan gehoor te geven. Niet alleen de horeca zal zich moeten aanpassen. “Ook de activiteiten van de overheid zullen weer bekeken moeten worden, hoe deze binnen de maatregelen zouden kunnen plaatsvinden.”

Er is volgens Ramadhin weer sprake van cluster cases en die bevinden zich vooral onder illegale Brazilianen in Noord-Paramaribo en in het binnenland op de goudvelden. De uitdaging vooral in het binnenland is het controleren en het uitvoeren van een gedegen contact tracing , benadrukte de bewindsman. “Er is een werkgroep die de mobiele populaties in het veld opzoekt, maar omdat zij continu migreren tussen de goudmijnen en ook trekken naar de stad – vooral in december – is het moeilijk de nodige controle uit te voeren. Ook contact tracing is hier een uitdaging. We zijn er dus nog mee bezig.”

Een andere uitdaging is om de grens met Frans-Guyana vanwaar de illegale Brazilianen binnenkomen, goed te bewaken. Justitieminister Kenneth Amoksi sprak over het intensiveren van controle op de weg en samen met de militairen patrouilleren op de Marowijnerivier. Nu wordt er door het ministerie van Volksgezondheid een negatief reisadvies gegeven voor mensen die naar Nederland willen. Vooralsnog is er nog geen definitief besluit gevallen of het luchtruim wordt gesloten voor Nederland. “Het intensieve luchtverkeer met Nederland wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het negatief reisadvies wordt gegeven naar aanleiding van de huidige situatie in Nederland. Het is commercieel nog open, maar zolang het niet essentieel is adviseren wij dus tegen reizen”, zei Ramadhin. Jubithana gaf verder aan dat er deze week gesprekken zullen worden gevoerd met de betrokken instanties zoals Luchthavenbeheer. “Als blijkt dat het nodig is zullen wij zeker overwegen om ons luchtruim te sluiten”, benadrukte de TCT-bewindsman tot slot.

