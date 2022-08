Nany Luna está pasando por un terrible momento «Han sido dias horribles» (+Capturas)

Entornointeligente.com /

La vedette preocupó a sus seguidores con sus más recientes declaraciones sobre su estado de salud emocional A través de sus historias de Instagram la reconocida influencer venezolana Nany Luna compartió con sus seguidores fuertes confesiones sobre lo que han sido sus últimos días, pues ella aseguró que ha vivido momentos bastante difíciles. Esto surgió a raíz del mensaje de una seguidora preocupada por su ausencia en las redes, a lo que Nany le contestó lo siguiente.

«De todo corazón no estoy en mi 100%… ¡Han sido días horribles!. Han sido días de bajones constantes, no tengo apetito, no duermo bien, en fin. ¡NO SOY YO!» escribió la joven.

«¡Pero no hay mal que dure mil años ni cuerpo que lo resista!» agregó.

Aunque ella no reveló el motivo específico por el cuál se ha estado sintiendo así, es importante mencionar que según un rumor difundido por el influencer criollo La Viperina, la relación amorosa de Nany con un hombre del cuál nunca se reveló su identidad. Según el influencer, fue el joven quién decidió ponerle fin al noviazgo, sin embargo este rumor hasta el momento no ha sido confirmado por la criolla.

