Los Pumas se despiden ante Australia en conflictivo final

Los Pumas igualaron el primer partido ante Wallabies /Foto: @LosPumas/StuartWalmsley) Los Pumas, culminará este sábado su actuación en el torneo Tres Naciones ante Australia, en medio de una profunda crisis entre jugadores y directivos de la UAR, que no le permitió al plantel enfocarse de manera ideal en un encuentro de suma trascendencia. El partido se jugará en el estadio Bankwest de Sydney, un escenario histórico para Los Pumas ya que allí el pasado 14 de noviembre vencieron por primera vez a Nueva Zelanda por 25-15 en el debut en este certamen, este sábado desde las 5.45 (hora de Argentina) con el arbitraje del neozelandés Ben O'Keeffe, y televisación de la señal ESPN. Nueva Zelanda suma 11 puntos, con dos bonus ofensivos tras culminar su participación, Argentina y Australia tiene seis, recordando que en caso de empate el campeón se decide mediante el saldo de tantos. Si Los Pumas quieren ser campeones deben vencer a los Wallabies por diferencia de 93 puntos y los australianos darían la vuelta olímpica si “humillan” a Argentina por 101 puntos de diferencia. Es obvio, que los All Blacks ya ganaron el torneo. Los Pumas, además de vencer a Nueva Zelanda en el debut, luego igualaron 15-15 ante Australia y cayeron 38-0 ante All Blacks, mientras que Australia perdió 43-5 ante Nueva Zelanda y luego lo venció 24-22. Sería lógico hablar de lo alcanzado por Los Pumas, con la conducción de Mario Ledesma, con una gran actuación, más allá de la goleada en contra frente a los All Blacks, con un triunfo, un empate y un revés, tras 402 días sin jugar, con un equipo que se preparó en Buenos Aires, Montevideo y Australia, lucha de por medio contra la pandemia de coronavirus. Sus dos rivales, dos potencias mundiales, llegaron al certamen mejor preparados y con actividad en el Súper Rugby y test de Bledisloe Cup. En ese contexto, Los Pumas debieron asumir otro conflicto serio que recién parece haber comenzado y continuará en las próximas semanas. El inicio de todo fue el fallido homenaje al fallecido Diego Maradona, que ofició de primer paso hacia una caótica semana marcada por las diferencias entre los jugadores del seleccionado y los dirigentes de la UAR. Luego surgieron los mensajes racistas y xenófobos escritos en las redes sociales hace ocho años por Pablo Matera, a quien se le quitó la capitanía del equipo y luego se le restituyó, Guido Petti y Santiago Socino, que motivó una sanción por parte de la UAR, aunque después dio marcha atrás. El plantel se sintió expuesto y desamparado, al considerar que la UAR debió determinar qué tipo de homenaje se le iba realizar a Diego y que, ante el descontento popular, los jugadores fueron los únicos culpables. Los Pumas aguardaron una respuesta de la UAR defendiendo a los jugadores pese a la gravedad del hecho, pero esa reacción llegó a medias, lo que aumentó el distanciamiento y seguramente en el futuro la discusión continuará. Ese desencuentro entre el plantel de Los Pumas y la UAR generó enojos, resentimientos y hasta hubo un deseo de no jugar el partido ante Australia, que fue rápidamente abortado porque tuvieron en cuenta las graves consecuencias que representaría para el rugby argentino en el futuro un desplante semejante frente a la Sanzaar y las potencias oceánicas. En cuanto al partido, Argentina jugará con nueve cambios con respecto al equipo que cayó ante All Blcks, repitiendo a Emiliano Boffelli (jugará de wing en vez de fullback), el centro De la Fuente, la pareja de medios Felipe Ezcurra y Nicolás Sánchez, y los forwards Facundo Isa y Julian Montoya, en tanto que Matera, Petti y Socino no jugarán y la capitanía será ejercida por De la Fuente. En Australia se presentará el regreso del medio apertura James O'Connor, en su debut en el certamen tras superar una lesión sufrida ante Nueva Zelanda en la Bledisloe Cup y entrará por Reece Hodge, quien será fullback. Australia irá por el triunfo a modo de desquite ya que de haberle ganado a Argentina en Newcastle seguramente mañana podría ser campeón en casa ante Los Pumas superando a su eterno rival neozelandés. En el historial, jugaron 33 veces, con seis triunfos argentinos, 25 de Australia y dos empates. Alineaciones Australia ; Tom Wright, Jordan Petaia, Hunter Paisami y Marika Koroibete; James O'Connor y Nic White; Harry Wilson, Michael Hooper y Ned Hanigan; Matt Philip y Rob Simmons; Allan Alaalatoa, Brandon Paenga-Amosa y Scott Sio. Entrenador: Dave Rennie Argentina : Santiago Careras; Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo De la Fuente y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Felipe Ezcurra; Rodrigo Bruni, Facundo Isa y Santiago Grondona; Marcos Kremer y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Nehuel Tetaz Chaparo. Entrenador: Mario Ledesma. Suplentes serán José Luis González, Mayco Vivas, Juan Pablo Zeiss, Lucas Paulos, Francisco Gorrissen, Gonzalo Bertranou, Domingo Miotti y Santiago Chocobares. Cancha: Westbank Stadium Arbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda) Horario: 5.45 de Argentina (19.45 local) TV: ESPN 2. etiquetas Los Pumas Australia Wallabies Pablo Matera Mario Ledesma

