Nando Boom reacciona a las polémicas declaraciones de Arcángel

El cantante icónico de reggae panameño Nando Boom , no se quedó callado ante las polémicas declaraciones del intérprete puertorriqueño Arcángel que en una entrevista dijo que el » Dembow » es la base del reggaeton, ya que la influencia del ritmo de reggae panameño fue copia robada de Jamaica.

«Como este atrevido va a decir que los panameños robamos, No Sr. Usted no me meta en sus delitos, primero soy negro de familia jamaicana, el disco que tus productores robaron fue mi pista que grabé en un sello jamaiquino con los split y derechos de autor debidamente negociados … Vamos aclarando irrespetuoso», compartió Nando Boom en su historia de Instagram.

Cabe destacar que estas reacciones surgen después de una entrevista que se le realizó al cantante Arcángel, que también contó desde su punto de vista cómo surge la base del «Dembow» el cual los Dominicanos se montan durísimo en el ritmo que fue inspirado desde Jamaica.

¿Quién tiene razón?

El reconocido productor panameño Rodney Clark mejor conocido como «El Chombo», hizo docencia sobre el «Dembow» en una de sus publicaciones de Instagram. El Chombo detalla que en realidad tanto el artista panameño, dominicano y Boricua se inspiraron en el ritmo jamaiquino, que a lo interno de cada país le pueden llamar como quieran pero en realidad el «Dembow» es originario de Jamaica.

