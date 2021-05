Nancy Pelosi llama a un ‘boicot diplomático’ a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022

Entornointeligente.com / La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se unió a los llamados a hacer un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 que se realizarán en Pekín, en la última señal de la creciente indignación bipartidista con China por violaciones a los derechos humanos.

Si bien algunos miembros del Congreso han instado a que los Juegos Olímpicos no se realicen en China, Pelosi y otros legisladores están abogando por una medida menos drástica por la cual Estados Unidos enviaría deportistas, pero que obligaría a la delegación oficial a abstenerse de participar en cualquier ceremonia de apertura o clausura.

Los senadores Mitt Romney, republicano de Utah, y Tim Kaine, demócrata de Virginia, propusieron una legislación en la Cámara que prohibiría la financiación para enviar cualquier delegación estadounidense oficial a los Juegos Olímpicos como una forma de resaltar los problemas de derechos humanos en Hong Kong y con el trato de China a los uigures en su región occidental de Sinkiang.

Pelosi apoyó la idea en sus comentarios del martes diciendo que los líderes estadounidenses deberían honrar a los deportistas del país, pero no otorgar al Gobierno chino ningún beneficio diplomático o de relaciones públicas por ser el anfitrión de las Olimpiadas.

“No honremos al Gobierno chino haciendo que los jefes de Estado vayan a China para mostrar su apoyo a sus deportistas”, dijo Pelosi. “Que los jefes de Estado vayan a China a la luz de un genocidio que está en curso mientras ustedes se quedan sentados, realmente plantea la pregunta: ‘¿qué autoridad moral tienen ustedes para hablar sobre los derechos humanos en cualquier parte del mundo si están dispuestos a presentar sus respetos al Gobierno chino mientras comete genocidio”.

La declaración de Pelosi podría ayudar a evitar que el Congreso tome medidas para obligar a Estados Unidos a boicotear completamente las Olimpiadas al no enviar deportistas a Pekín para competir, una decisión políticamente arriesgada que fue tomada por última vez por el entonces presidente Jimmy Carter antes de los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com