Nancy Pelosi já está em Taiwan apesar das ameaças da China

O avião que transporta a líder do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, chegou esta terça-feira a Taiwan, para uma visita oficial, apesar de a República Popular da China ter avisado os Estados Unidos sobre as consequências desta visita, garantindo que Washington vai ter de «pagar o preço» pela deslocação Pelosi que considera ser um «ataque».

«Os Estados Unidos vão certamente arcar com a responsabilidade (consequências) e vão ter que pagar o preço pelo ataque à soberania e segurança da China», afirmou Hua Chunying, porta-voz da diplomacia da República Popular da China em conferência de imprensa.

O interesse desta viagem foi enorme, tendo o voo sido acompanhado pelo site especializado em trajetos de aviões Flightradar24, que foi seguido por cerca de 200 mil pessoas.

Subscrever O voo com o código SPAR19 «está agora no espaço aéreo de Taiwan», avançou a página de internet norte-americana Flightradar24, que permite seguir a rota de avião em tempo real com base no seu código de voo, numa mensagem publicada cerca das 15.10 (hora de Lisboa) na rede social Twitter, tendo depois sido assinalado também o momento da aterragem.

SPAR19 has landed in Taipei. pic.twitter.com/iaAlV1Qj1v

– Flightradar24 (@flightradar24) August 2, 2022

De acordo com a mesma fonte, mais de 200 mil pessoas seguiram a rota do avião que transportava Nancy Pelosi através do site, para confirmar se aterraria em Taiwan. «Devido ao interesse sem precedentes em seguir [o voo com o código] SPAR19, os serviços do Flightradar24 estão em sobrecarga», pelo que «alguns utilizadores podem ter problemas para aceder ao site», referiu a empresa.

O voo, que partiu de Kuala Lumpur às 15.42 horas (8.42 em Portugal) sem especificar o destino levou a bordo a líder do Congresso norte-americano e sobrevoou as Filipinas, aproximou-se da ilha de Taiwan pelo sul, não sobrevoando o território chinês.

A imprensa norte-americana avançou, na semana passada, a possibilidade de a viagem à Ásia de Pelosi passar por Taiwan, sendo que tanto representantes militares como civis chineses têm alertado para as possíveis consequências da visita da responsável norte-americana.

Um vídeo transmitido esta terça-feira nas redes sociais mostra imagens alegadamente gravadas nas praias de Pingtan, perto de Xiamen, com veículos militares a desfilar perante o olhar atónito dos banhistas.

Nancy Pelosi está na Ásia em visita oficial e, até agora, anunciou que a visita passará por países como Singapura, Malásia – de onde partiu hoje -, Indonésia, Coreia do Sul e Japão, sem nunca referir Taiwan.

A China reivindica soberania sobre a ilha e considera Taiwan uma província rebelde desde que os nacionalistas do Kuomintang se retiraram para lá, em 1949, depois de perder a guerra civil contra os comunistas.

Taiwan, com quem o país norte-americano não mantém relações oficiais, é uma das principais fontes de conflito entre a China e os EUA, principalmente porque Washington é o principal fornecedor de armas de Taiwan e seria o seu maior aliado militar em caso de conflito com o gigante asiático.

