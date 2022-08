Nancy Pelosi aterra em Taipé e caças chineses rumam a Taiwan

Entornointeligente.com /

Vários caças chineses estão a atravessar o estreito de Taiwan, anunciou a televisão da China, num momento em que o avião que transporta a líder do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, estava prestes a aterrar em Taipé, apesar das ameaças chinesas.

Sirenes de defesa foram acionadas na região de Fujian, na China, momentos após a entrada de avião de Pelosi no espaço aéreo de Taiwan.

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos chegou a Taiwan e assim que entrou no espaço aéreo vários caças chineses foram vistos a atravessar o estreito da ilha.

Nancy Pelosi foi recebida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan. No exterior do Grand Hyatt Hotel em Taipé, que está a aguardar a chegada da alta funcionária norte-americana, foram erguidas barricadas.

Imune às ameças, Nancy Pelosi já abordou a sua própria chegada ao território autónomo no Twitter, onde diz que a sua visita «honra o compromisso inabalável da América em apoiar a vibrante democracia de Taiwan».

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy. Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022 Recorde-se que Nancy Pelosi começou a sua viagem oficial à Ásia na segunda-feira, tendo sido alvo de avisos e ameaças quando começou a equacionar-se uma possível visita a Taiwan, território autónomo, que Pequim considera como chinês, opondo-se, por isso, a qualquer contacto com Washington, considerando que a ida da norte-americana coloca em causa a soberania da China».

O próprio Presidente veio a público afirmar que a visita da líder do Congresso a Taiwan não seria boa ideia. Na última conversa entre Joe Biden e Xi Jiping, dias antes de o périplo de Pelosi pela Ásia, o chefe de Estado chinês voltou a dizer que seria melhor Washington «não brincar com o fogo».

«Aqueles que brincam com o fogo acabam por se queimar», disse o chefe de Estado chinês ao homólogo norte-americano no dia 28 de julho.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com