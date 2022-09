Entornointeligente.com /

Namorada de brasileiro que atacou Cristina Kirchner é presa na Argentina Justiça federal investiga se Brenda Uliarte teve participação no atentado contra a vice-presidente. Atentado ocorreu na quinta-feira (1º) na frente da casa de Cristina. Por g1

05/09/2022 05h00 Atualizado 05/09/2022

Polícia argentina apaga sem querer dados de suspeito de tentar atirar em Cristina Kirchner

A Polícia Federal da Argentina prendeu na noite deste domingo (4) Brenda Uliarte, namorada de Fernando Sabag Montiel, acusado pelo atentado contra Cristina Kirchner na quinta-feira passada .

Cristina Kirchner foi vítima de uma tentativa de assassinato na frente da casa dela, em Buenos Aires. O atirador, de 35 anos, apontou uma pistola para o rosto dela, mas a arma não disparou (veja vídeo abaixo).

A ordem de prisão foi da juíza María Eugenia Capuchetti, responsável pelo caso, que também decretou sigilo da investigação. Segundo o jornal 'Clarín', ela foi detida na estação de trem de Palermo.

Ainda de acordo com o jornal, apesar de Uriarte ter dito publicamente que não via Montiel há dois dias, imagens de câmeras de segurança mostram o casal junto no transporte público no dia do ataque à vice-presidente.

O 'Clarín' informa ainda que, em seu depoimento, Brenda buscou se distanciar das ações do namorado, mas a Justiça federal investiga a hipótese de que Montiel não agiu sozinho e teve ajuda da namorada.

A Polícia Federal informou também que apagou os dados do celular de Fernando ao tentar desbloquear o aparelho para extrair informações . As autoridades só tiveram acesso a dados de contatos, fotos e vídeos.

O ataque a Cristina Kirchner momento a momento

1 de 1 Infográfico mostra como foi ataque contra Cristina Kirchner — Foto: Juan Silva/Editorai de Arte g1 Infográfico mostra como foi ataque contra Cristina Kirchner — Foto: Juan Silva/Editorai de Arte g1

