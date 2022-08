Nairo Quintana fue descalificado del Tour de Francia 2022 por infracción médica

Entornointeligente.com /

El colombiano Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) «fue descalificado del Tour de Francia 2022», en el que terminó en sexto lugar, por una infracción médica, anunció este miércoles la Unión Ciclista Internacional (UCI).

«El corredor colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas fue sancionado por infringir la prohibición del uso de tramadol en la competición», explicó la UCI en un comunicado.

El organismo internacional precisó también que se trata de una violación de las reglas antidopaje y que el ciclista puede recurrir en un plazo de 10 días.

La UCI señaló que las dos muestras de sangre seca proporcionadas por el corredor fueron analizadas el 8 (7ª etapa) y 13 de julio (11ª etapa) durante la ‘Grande Boucle’ y revelaron la presencia de tramadol.

Como se trata de una primera infracción, Nairo Quintana, de 32 años, sigue siendo elegible y puede participar en el resto de las competiciones.

El equipo Arkéa-Samsic, que anunció el martes la renovación del colombiano hasta 2025, cuenta con Quintana para liderar al equipo durante la Vuelta a España, que arranca el viernes desde Utrecht, en Países Bajos.

La UCI prohíbe el uso del tramadol en competición en todas las disciplinas y categorías desde el 1 de marzo de 2019, «con el objetivo de preservar la salud de los corredores teniendo en cuenta los efectos secundarios de esta sustancia», explica la UCI en su comunicado.

Esta descalificación permite al francés Romain Bardet (DSM) ocupar la sexta posición del colombiano en la clasificación general del Tour de Francia 2022.

En la salida de la última etapa del Tour, Quintana declaró que no estaba en su mejor estado de forma. «Estos últimos días no me encontraba bien, me costaba un poco respirar, pero el trabajo de equipo en general ha sido muy bueno y estamos entre los diez primeros del Tour de Francia», dijo.

