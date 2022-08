Nairo Quintana desclassificado do Tour por violação das regras médicas

Entornointeligente.com /

O ciclista colombiano Nairo Quintana, da Arkéa Samsic, foi desclassificado da Volta à França de 2022 por violação das regras médicas, no que toca ao uso da substância tramadol em competição, anunciou a União Ciclista Internacional (UCI).

Nairo Quintana, que foi sexto no Tour, foi sancionado com a desclassificação por violação das regras médicas da UCI, que proíbem o uso de tramadol em competição com o objectivo de proteger a segurança e a saúde dos ciclistas à luz dos efeitos colaterais desta substância.

O ciclista colombiano pode recorrer da decisão da UCI para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) nos próximos 10 dias.

De acordo com o comunicado da UCI, as análises de duas amostras de sangue seco fornecidas pelo ciclista colombiano nos dias 8 e 13 de Julho, durante o Tour de 2022, «revelaram a presença de tramadol e seus dois principais metabolitos».

«As infracções à proibição de uso de tramadol em competição são infracções à luz das regras médicas da UCI e não constituem violações das regras antidoping. Por se tratar de uma primeira infracção, Nairo Quintana não é declarado inelegível e, portanto, pode participar em competições», refere o organismo.

Nairo Quintana, de 32 anos, vencedor da Volta à Espanha, em 2016, e da Volta à Itália, em 2014, além de por duas vezes segundo no Tour, em 2015 e 2013, integra o pelotão da clássica espanhola de 2022, que começa na sexta-feira.

