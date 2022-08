Nairo Quintana descalificado del Tour de Francia por consumir una sustancia

Entornointeligente.com /

Atléticos de Oakland deja en libertad a Elvis Andrus, según informó ayer el conjunto de la División Oeste de la Liga Americana.

El torpedero de 33 años, ha visto acción en 106 partidos esta temporada con los Atléticos; logrando un promedio de bateo de .237 con ocho jonrones, 30 remolcadas y 41 anotadas.

En su carrera de 14 temporadas en las Grandes Ligas, oriundo de Maracay, Venezuela; tiene promedio de bateo de .270 con 87 jonrones y 703 producidas, jugando para los Rangers de Texas y los Atléticos (era su segunda campaña).

Oakland deja en libertad a Elvis Andrus Los Atléticos, quienes cuentan con el peor registro de victorias y derrotas en la Liga Americana (42-75), se encuentran en medio de un proceso de reconstrucción; por lo que la salida de Andrus, más que por rendimiento, estaría enfocada en esa dirección.

Para llenar el espacio dejado por Andrus, el equipo ascendió al jugador de cuadro interior Sheldon Neuse, desde su filial en Triple-A Las Vegas.

Andrus ya había dicho no sentirse cómodo de ser alternado entre juegos. «Estoy súper sorprendido. Todo el mundo sabe que soy un jugador de todos los días. Así que esto no es divertido. Estoy molesto. Me siento burlado; había dicho el veterano jugador.

«Me siento muy bien. Sentía que estaba subiendo. Esto no me ayuda. Pero todo lo que puedo hacer en este momento es mantenerme saludable, estar preparado y listo para cuando sea mi momento», agregó.

A saber Elvis Andrus disputaba su temporada 14 en las Mayores. El torpedero está a 52 hits para llegar a los 2.000. Era el último año de contrato garantizado con Oakland, que tendrá que pagarle al jugador 5 millones de dólares que restan de la campaña 2022; si firma con otra novena, el nuevo club le pagará el sueldo mínimo y este se restará del total que le adeudan los Atléticos. ACN/MAS/Agencias

LINK ORIGINAL: ACN

