Nações Unidas procuram acordo internacional para proteger a biodiversidade marinha

A exploração sem regras dos recursos marinhos, em particular em alto-mar, é uma das grandes preocupações para ambientalistas e para a Organização das Nações Unidas (ONU). Atualmente, cerca de 60% dos oceanos estão em águas internacionais, onde não se aplicam leis nacionais de proteção ambiental aos ecossistemas que ajudam a equilibrar a saúde do planeta. Para mudar o cenário de «faroeste» que se vive em alto-mar, a ONU tem vindo, desde 2017, a encetar sucessivas rondas de negociação com quase 200 países para alcançar um acordo sobre o Tratado Internacional para o Alto-Mar. «O alto-mar é um grande condomínio com quase 200 inquilinos que têm de se entender relativamente às regras das atividades que lá querem desenvolver», afirma Catarina Grilo, representante da Associação Natureza Portugal em associação com a WWF (ANP/WWF).

A comparação da ambientalista e bióloga marinha, responsável pela equipa de conservação da associação, retrata a dificuldade em alcançar um acordo internacional que permita implementar «regras de proteção» à exploração de recursos nos oceanos. As conversações informais tiveram início em 2004, mas só em 2017 arrancaram as negociações formais lideradas pela ONU que têm, contudo, falhado ao longo dos últimos cinco anos. A quinta ronda de discussão termina esta sexta-feira, em Nova Iorque, e a «expectativa é grande» de que o acordo possa ser alcançado pelo menos até ao final deste ano. Porém, alerta Catarina Grilo em declarações ao DN, «o que sabemos relativamente aos processos negociais na ONU é que nada está acordado até estar tudo acordado». Apesar de assumir um «otimismo cauteloso» e de reconhecer que o processo «é complexo», Carolina Silva, da Associação ZERO, não tem dúvidas de que «este é o momento certo» para combater não apenas a «emergência climática, mas sobretudo a emergência do oceano».

Salvar os ecossistemas marinhos A experiência de décadas de exploração massiva de recursos em terra firme é o cenário que políticos, ambientalistas e a própria ONU querem evitar que se repita em alto mar. Esse é o principal objetivo do Tratado Internacional para o Alto-Mar, que pretende garantir a «conservação e uso sustentável da diversidade biológica marinha das áreas para lá da jurisdição nacional», lê-se no documento publicado pela instituição liderada por António Guterres. Entre as prioridades da regulamentação, os esforços vão no sentido de determinar a obrigação de proceder a avaliações de impacto ambiental para atividades a desenvolver em águas internacionais, nomeadamente no que à mineração em mar profundo diz respeito. «É algo a que nos opomos determinantemente», sublinha Catarina Grilo.

Subscrever «É muito importante percebermos os riscos e os impactos das nossas atividades», explica Carolina Silva, que alerta para a «grande oportunidade» em cima da mesa: agir antes do início da exploração destes recursos. Existem hoje cerca de três dezenas de licenças já atribuídas para a mineração de hidrocarbonetos, como o petróleo, que ameaçam os «muito sensíveis» ecossistemas marinhos. Além da perturbação das rotas migratórias de espécies como tubarões, tartarugas ou baleias, um dos maiores riscos prende-se com a integridade das reservas de dióxido de carbono no fundo dos oceanos. Com esta preocupação em mente, a ANP/WWF lançou um apelo ao governo português, por via de uma petição pública apoiada e subscrita pela Zero, «para adotar uma moratória à mineração no mar profundo português e apoiar a moratória em águas internacionais» até que seja feita uma avaliação dos riscos associados. «Estamos a falar de uma área muito vasta, biologicamente diversa, que está largamente inexplorada e quase inteiramente desprotegida», avisa Carolina Silva.

Por outro lado, os ambientalistas falam ainda na pressão exercida por interesses económicos ligados também à pesca industrial e à «investigação científica de natureza comercial», exemplifica Catarina Grilo. Em causa está a riqueza do material genético de muitas das espécies marinhas, que suscita forte interesse por parte de farmacêuticas. O mecanismo de partilha de benefícios é um dos motivos que causa discórdia nas sucessivas rondas de negociação, já que o desequilíbrio de poder financeiro e tecnológico entre países com mais recursos e aqueles com menos recursos pode significar uma expropriação «de recursos que também lhes devem pertencer». Para as nações mais ricas, «uma abordagem de finders keepers (a propriedade é de quem a encontra, em português) é-lhes muito mais favorável», acrescenta Carolina Silva.

Para lá da exploração de recursos, uma das vantagens de um eventual acordo está no impulso que o tratado pode dar à meta de proteger, até 2030, 30% da área marinha – um objetivo com o qual Portugal se comprometeu. «A expectativa [para o acordo] é alta», reforça Catarina Grilo. O resultado das negociações deverá ser conhecido em breve.

