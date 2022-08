Nado sincronizado trujillano se cubrió de plata en Campeonato Nacional

Entornointeligente.com /

El Club de Nado Sincronizado «Las Valquirias» de Valera dejó bien representados los colores del estado Trujillo. Las niñas pupilas de «La Olímpica» Anabell Ortíz y la ex atleta Llebana Mijares, mostraron su talento y progreso en el Campeonato Nacional «Las Sirenitas» Yaracuy 2022 de tan exigente modalidad de los deportes acuáticos.

En total compitieron nueve atletas, que representan el principal semillero del nado sincronizado trujillano. Las Valquirias que no obtuvieron medalla, se ubicaron entre las primeras seis de cada una de sus categorías.

El seleccionado pre-infantil lo conformaron Silvana Henriquez, Daniela Perdomo, Erikmar Peña y Grecksimar Peña. En infantil A, fueron Yusdeika Quintero, Amanda Pargas y Miranda Briceño. En infantil B, Milagros Castellanos y Angelyz Ramírez.

El seleccionado que representó a Trujillo a sus entrenadoras Anabell Ortíz y Llebana Mijares Hasta cinco medallas se colgaron las noveles pupilas de Anabell y Llebana Llebana Mijares debutó como entrenadora Además la joven trujillana Llebana Mijares Ortíz, única Campeona Nacional de esta disciplina en la historia de la entidad, hizo su debut como entrenadora en una competencia.

La ex nadadora forma ahora junto a su madre Anabell una dupla técnica que promete mayores logros a futuro. Llebana no solo es hija de la entrenadora que como jueza de natación se convirtió en leyenda con su intervención en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, sino también del reconocido sensei de karate do, Carlos Mijares.

Más que segundos lugares, fueron medallas que representan el progreso de estas atletas La histórica Llebana Mijares da instrucciones a una de sus niñas atletas Trujillo obtuvo un total de cinco medallas de plata __________________________________

