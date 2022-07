Nadie se rinde en  la guerra por el voto que define juicio

Entornointeligente.com /

Preocupación entre los cartistas, esperanza entre oficialistas y oposición. Así se reanuda hoy, a las 14:00, la sesión para el estudio del pedido de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, luego de una jornada tensa de negociaciones, sumas y restas, en la que los acusadores tuvieron pequeñas victorias con la sorprendente adhesión de liberales.

Falta un solo voto para alcanzar el mínimo de 53 que se necesita para la aprobación del libelo acusatorio, con dos nombres claves: la diputada liberal llanista María de las Nieves López, de la bancada B, y el diputado dionisista Carlos Noguera, de la C.

Desde Honor Colorado quieren retener estos votos a toda costa, ya que no tienen el control del cuórum ni capacidad para archivar el juicio político, porque ya no son mayoría como antes. Mientras que, por el otro lado, Fuerza Republicana y las bancadas opositoras, que es el bloque anticartista, manejan el tiempo prolongando la exposición de causales a propósito, que son 11, para dar margen a las negociaciones, en las que está involucrado hasta el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. «El vice se encarga de hablar con María de las Nieves», detalló un diputado en su ajustado conteo.

En busca de derrotar a la poderosa aliada del cartismo, la fiscala general, se logró convencer a los llanistas Enrique Mineur y Hugo Capurro, quienes ayer confirmaron su apoyo al juicio. También se aseguró al llanista Marcelo Salinas y al oficialista Luis Urbieta, quien fue una fuga por poco tiempo.

Cuanto los cartistas notaron sus bajas, intentaron ir a votación. Hernán Rivas pidió cierre de debate, pero no prosperó.

Presionado. El que se contaba como un voto seguro del cartismo está en duda y con temor. El liberal líder de la bancada llanista B, Édgar Ortiz, es ahora uno de los tres que están en la mira, con De las Nieves López y Carlos Noguera. «Sus intendentes, que son del equipo, le hicieron una nota para que vote a favor del juicio político», reveló uno de los diputados negociadores.

La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, expuso la continuación de las causales del libelo, que comenzó el domingo. Mencionó el caso de Darío Messer y las conclusiones de la Comisión Bicameral de Investigación de esta causa. «Mientras las instituciones encubren y trabajan para la mafia, la ciudadanía está desprotegida», exclamó.

En esta causal se habló de las operaciones hechas a través del Banco Nacional de Fomento (BNF), que nunca detectó nada sospechoso, según indicó Kattya. «Messer pudo operar durante seis años burlándose de los órganos de control», cuestionó.

Santi Peña. Fue mencionado también el candidato de Honor Colorado, Santiago Peña, quien, según expuso la parlamentaria, debe ser investigado. «Santiago Peña debe ser investigado, habiendo en su función de ministro de Hacienda colocado bonos del Estado a través de Casa de Bolsa Puente, sabiendo que su padre, José María Peña, era parte activa de la empresa privada, lo que configuraría una lesión directa a lo que establece la ley precedentemente enunciada en su inciso a», manifestó.

El cartista Basilio Bachi Núñez volvió a subir al atril para defender a Horacio Cartes. «Aparte de un juicio electoral, se quiere convertir en un juicio al líder de Honor Colorado y estoy escuchando también que quieren que sea un juicio contra el candidato del movimiento Santi Peña», reclamó Bachi.

La esposa. El legislador chaqueño también acusó al oficialismo de querer ubicar a la esposa de Hugo Velázquez, la fiscala Lourdes Samaniego, en lugar de Quiñónez.

Esto provocó la reacción de Colym Soroka y Roberto González, quienes explicaron que la versión es falsa, porque la fiscala no está en línea de sucesión y además pidió permiso para acompañar a su esposo en la campaña electoral. Los sucesores son Soledad Machuca y Marcos Alcaraz.

Rodrigo Quintana. La sesión sigue hoy con el caso del homicidio de Rodrigo Quintana, que sigue impune bajo la investigación del Ministerio Público.

Estamos hablando de lavado de dinero millonario, cobijo y ayuda a un criminal internacional. Kattya González, diputada del PEN.

Aparte de un juicio electoral, se quiere convertir en un juicio al líder de Honor Colorado. Basilio Núñez, diputado de la ANR.

Nunca dijimos que en el gobierno de Cartes no hubo corrupción. Cartes vuelve a ganar aunque se vaya preso. Derlis Maidana, diputado de la ANR.

Este no es un juicio contra Horacio Cartes, sino contra el sistema corrupto del Ministerio Público. Colym Soroka, diputado de la ANR.

53 votos se necesitan, si están presentes los 80 diputados, para aprobar el juicio político a Sandra Quiñónez.

26 son los votos asegurados del cartismo, El llanista Édgar Ortiz estaba con este grupo pero ahora está en duda.

Panorama de votación del juicio político

A FAVOR

FUERZA REPUBLICANA

Arnaldo Samaniego Colym Soroka Ángel Paniagua Jazmín Narváez Freddy D’Ecclesiis Hugo Ibarra Carlos Núñez Salinas Roque Sarubbi Roberto González Éver Noguera Édgar Espínola Juan Acosta Miguel Cuevas Carmen Giménez Hugo Ramírez Tomás Rivas Luis Urbieta LIBERALES

Sergio Rojas José Rodríguez Manuel Trinidad Antonio Buzarquis Emilio Pavón Eri Valdez Ariel Villagra Rodrigo Blanco Fernando Oreggioni Carlos María López Celeste Amarilla Jorge Ávalos Mariño Édgar Acosta Eusebio Alvarenga Teófilo Espínola Pastor V. Bejarano Celso Kennedy Esmérita Sánchez Carlos Silva Andrés Rojas Feris Roya Torres Juan Manuel Ayala Marcelo Salinas Celso Maldonado Hugo Capurro E. Mineur TERCER ESPACIO

Sebastián Villarejo Sebastián García Rocío Vallejo Kattya González Norma Camacho Carlos Rejala Tito Ibarrola Jorge Brítez EN CONTRA

HONOR COLORADO

Pedro Alliana Raúl Latorre Walter Harms Derlis Maidana Justo Zacarías Basilio Bachi Núñez Avelino Dávalos Nazario Rojas Esteban Samaniego Blanca Vargas Hernán David Rivas Édwin Reimer Miguel Del Puerto Fernando Ortellado Del Pilar Medina Erico Galeano Miguel Tadeo Rojas Cristina Villalba Marlene Ocampos Rocío Abed Juan C. Galaverna Rubén Balbuena Pastor Soria Néstor Ferrer Guadalupe Aveiro Ulises Quintana Abstención

1 Édgar Ortiz (PLRA)

Liberales en duda

1 Nieves López

2 Carlos Noguera

Del Pilar leyó su discurso, violó la norma y fue burlada

La diputada de Honor Colorado Del Pilar Medina fue muy criticada y hasta burlada ayer por haber leído cada palabra de su intervención en defensa de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, a favor de su movimiento y en contra del juicio político.

El problema de esta acción es que violó el artículo 79 del reglamento de la Cámara de Diputados. «En la discusión de los asuntos, los discursos no podrán ser leídos. Se podrán utilizar apuntes y leer citas o documentos pertinentes o relacionados con el asunto en discusión», expresa.

La diputada fue reclamada por sus colegas de la oposición pero ella ignoró las advertencias. «Y voy a leer, mi hija, y voy a leer completo porque yo no soy ilustradísima como vos y mientras uso mi tiempo voy a hacer de ella lo que me corresponde», se justificó en respuesta a Kattya González.

Del Pilar hizo lectura hasta de las interjecciones en un discurso que fue preparado por alguien más para la sesión, y dijo que necesitaba una ayudamemoria. «Como hay muchos pensólogos, pergeñé también mi pensamiento y mi lectura a la situación que vivimos y ante un posible avasallamiento a la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado para ubicar a un leal incondicional que ellos (por el oficialismo) hoy precisan, para pensar en una victoria, que no van a lograr», sostuvo.

Dijo que esto no es un juicio a la fiscala general, sino a Horacio Cartes. «Como la pandorga de cola de plomo no sube, el siguiente paso es ir por el que está enfrente. No importa con quién aliarse, no importa si son o no colorados, solo importa sacarles del camino a Cartes», subrayó.

También se refirió a Cartes como «el tercer reconstructor del Paraguay», considerada una frase reivindicativa de la dictadura, ya que los colorados califican como reconstructores a Bernardino Caballero, el primero, y Alfredo Stroessner, el segundo. «Al conseguir la designación (de «significativamente corrupto») festejaron y festejan. Pero yo, cuando pienso en esa designación, hasta estoy contenta, porque nuestro líder (Horacio Cartes) se va a quedar a trabajar netamente acá con nosotros, en el país donde él produce, donde él ayuda y donde da miles de fuentes de trabajo», expresó.

HC ofrece USD 50.000 por voto, señala Celeste Amarilla

La diputada liberal Celeste Amarilla denunció que el bloque de Honor Colorado, que lidera el ex presidente Horacio Cartes, ofrece la suma de USD 50.000 por cada voto de diputados para que no apoyen el juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.

«Acá se compran y venden por los pasillos, esa es la verdad, estoy asqueada de lo que pasa… Los cartistas son los que compran y venden todo lo que hay en este país, pero por favor, o acaso no saben que Horacio Cartes es corrupto y corruptor. Cincuenta mil dólares están ofreciendo por los votos», manifestó ayer a los medios.

La diputada liberal dijo que por supuesto que no tenía pruebas para demostrar lo que estaba afirmando, pero que es una realidad que manejan en la Cámara.

Respecto a las negociaciones que se realizan para lograr los votos de los liberales que no están apoyando el pedido de juicio político, dijo que ella no forma parte de eso y que los votos que faltaban seguían siendo los mismos.

«Yo no estoy en esas negociaciones, yo no estoy en esa mierda, no sé ni me interesa, porque no quiero ni saber quién negocia, porque estamos con un libelo absolutamente legítimo, y esa señora (por Sandra Quiñónez) tiene que irse, quiera o no Bachi Núñez, quiera o no Cartes», expresó.

Dijo que la actual fiscala general sigue acumulando argumentos para que sea destituida de su cargo. Destacó que esta es la primera vez que por lo menos pueden leer el libelo acusatorio.

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

Entornointeligente.com