Nadie se lo imagina â» Javier Ceriani dice donde vive Luis Miguel (+VIDEO)

¿Luis Miguel ya olvidó a su novia argentina? Hace uno días se dio a conocer la noticia y pudimos observar como Luis Miguel se encontraba muy enamorado de su novia Mercedes Villador, e incluso se le llegó a ver comprando un anillo de compromiso.

Sin embargo, no sabemos lo que sucede, pues todo indica que su relación con Mercedes ya ha terminado y tiene nueva conquista .

Luiis Miguel estaría de romance con Paloma Cuevas , quien es la exesposa de Enrique Ponce , un muy íntimo amigo del cantante, inclusive Ponce y Cuevas son padrinos de uno de los hijos del cantante.

«Resultan que dicen que tiene nueva pareja, se trata de Paloma Cuevas, una española de 49 años que era esposa de un torero; Enrique Ponce» , señaló Flor Rubio , una de las presentadoras del matutino de TV Azteca.

«Es la comadre, Enrique Ponce y Paloma son padrinos de Miguelito, padrinos de bautizo, me parece», comentó la conductora.

te puede interesar: Luis Miguel fue captado comprando un lujoso anillo de compromiso (+VIDEO) Javier Ceriani, uno de los presentadores de ‘Chisme no Like ’, aseguró que esta presunta pareja ya llevan un tiempo de estar coqueteando, no sabríamos con exactitud el tiempo que llevan este coqueteo.

«Hace tiempo que se están coqueteando, que se están escribiendo, se vieron hace tiempo en un famoso hotel de Palm Beach, al norte de la Florida. El problema es que esta nueva conquista de Luis Miguel es española. El problema es que ella era la mujer del mejor amigo de Luis Miguel. Luis Miguel le tumbó la mujer a su amigo» , comentó el famoso periodista.

Por los momentos Luis Miguel y Cuevas no han confirmado ni desmentido estas especulaciones. Sin embargo, ambos se encuentran juntos en España.

