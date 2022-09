«Nadie quiere comprarlo»- Medios estadounidenses dejan ver que el Miss Universo llegó a su fin 

Entornointeligente.com /

Las controversias no paran en cuanto a la Organización Miss Universo y es que luego de que El Nuevo Día diera a conocer que la edición número 71 del certamen de belleza más importante del mundo fuese pospuesta para el primer trimestre del 2023, el periódico New York Post informó que la empresa matriz del concurso busca venderlo por 20 millones de dólares. Según el medio estadounidense, Ari Emanuel Endeavor, presidente de Endevaor Group Holdings, Inc., no ha tenido éxito en la búsqueda de un comprador. Una fuente del New York Post, además, enfatizó en que el empresario ha hecho ofertas a inversionistas de Asia y Sudamérica para salir del concurso lo antes posible pero nadie quiere comprarlo.

Al mismo tiempo, la nota publicada por el medio establece que a Endeavor no le gust a «admitir que ha perdido dinero», por lo que, es muy probable que no quiera bajar el monto de venta.

Mientras tanto la empresa actualmente cuenta con ingresos que oscilan entre los $7 millones. Sin embargo, ha presentado pérdidas de $2 millones anuales, lo que deja ver que ya el negocio no es rentable y esta nueva Organización que entró en el año 2015 ha desmejorado la marca de Miss Universo a nivel mundial con su bandera forzada de la inclusión.

Redacción de Gossip Vzla con la información y la fuente del portal de noticias web del diario de El Nacional.

