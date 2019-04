Nadie pasa en la comarca

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Docentes y residentes de las comunidades de Alto Guayabal, Quebrada Otoe y Salto Dupi de la comarca Ngäbe-Bugl é cerra ron hoy, lunes la carretera que comunica a Llano Tugrí, la capital de la comarca, debido a que s e siente burlados por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que se comprometieron el año pasado en con struir 8 kilómetros de carretera hacia las comunidades antes mencionadas por el peligro que representan para estudiantes, docentes y moradores, lo cual no han cumplido.

El c ierre se registró desde tempranas horas de la mañana a la altura del Pilón y Guabo, lo que impide que docentes, estudiantes y residentes puedan llegar hasta Llano Tugrí.

“El cierre se mantiene hasta que las autoridades nacionales del Ministerio de Obras Públicas, lleguen al luga r y brinden la fecha p ara iniciar de los trabajos, ya que la carretera que es de tierr a, en estos momentos es un riesgo transitarla debi do al pésimo estado a consecuencia de las lluvias”, afirmó el profesor Aníbal Sánchez, dirigente magisterial.

Los manifestantes cerrar on la vía con algunos objetos y se apostaron en el lugar, señalando que ya no quieren promesas, sino que el Gobierno cumpla con los acuerdos logrados en cuanto a la carretera.

Aseguran que las comunidades práct icamente están aisladas por las condiciones de los caminos, ya que los carros no pueden entrar y los pocos corren el riesgo de volcarse y ocasionar una tragedia.

MÁS INFORMACIÓN

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Ejército ruso acude al lugar de la mortal explosión en Crimea Herminio Rojas sufre accidente de tránsito en Costa Verde Next → You May Also Like Matan a quemarropa a joven en Rincón Largo de Los Anastacios de Dolega abril 12, 2019 admin Comentarios desactivados en Matan a quemarropa a joven en Rincón Largo de Los Anastacios de Dolega “La Golosa”, lo nuevo de Samy y Sandra Sandoval abril 6, 2019 admin Comentarios desactivados en “La Golosa”, lo nuevo de Samy y Sandra Sandoval Cierran temporalmente puente vehicular sobre represa Madden abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Cierran temporalmente puente vehicular sobre represa Madden El Tiempo Caracas 28 ° nubes dispersas humidity: 48% wind: 1m/s NE H 31 • L 28 28 ° Tue 26 ° Wed 24 ° Thu 26 ° Fri Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA ¿Qué sucedió en el primer episodio de Game of Thrones? abril 15, 2019 admin Comentarios desactivados en ¿Qué sucedió en el primer episodio de Game of Thrones? CULTURA Madonna publicará la canción ‘Medellín’ junto a Maluma el próximo 17 de abril abril 15, 2019 admin Comentarios desactivados en Madonna publicará la canción ‘Medellín’ junto a Maluma el próximo 17 de abril CULTURA “¡gracias por seguir vendiendo discos!” abril 15, 2019 admin Comentarios desactivados en “¡gracias por seguir vendiendo discos!” CULTURA Tres poemas para recordar a César Vallejo abril 15, 2019 admin Comentarios desactivados en Tres poemas para recordar a César Vallejo

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com