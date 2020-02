Nadie asistió a su fiesta porque se quedaron viendo el Super Bowl… pero recibió una gran sorpresa (FOTOS)

Entornointeligente.com /

Para cualquier niño pequeño, su cumpleaños es un día único. La mayoría cuenta cada minuto que falta para recibir los regalos, jugar con los amigos, romper la piñata, comer pastel y apagar las velas. Por eso quizás, la historia de una niña de Saltillo, Coahuila en México , conmovió este fin de semana a cientos de usuarios en redes sociales.

Este domingo, la pequeña Claudia Betel celebraba su cuarto cumpleaños. Su madre había contratado un gran castillo hinchable de Toy Story ; había colocado más de diez mesas en un salón de fiestas; había comprado una gran piñata para los niños y también un enorme pastel. Sin embargo, cuando ya estaba todo preparado, los minutos comenzaron a pasar, y nadie llegaba.

Después de un rato esperando, entendieron que ningún invitado iba a acercarse a la fiesta. Habían dejado a Claudia plantada , según dijeron, para no perderse la Super Bowl.

Al ver que aquel día se había convertido en un momento de gran tristeza para su hija, Benny Andrade no pudo retener las lágrimas. No sabían entonces que su historia tendría un final feliz.

Enojada por lo ocurrido , la tía de Claudia, Yami Andrade, decidió compartir las imágenes de la fiesta vacía en Facebook. A través de la página “Que todo Saltillo se entere” invitó a todo el que quisiera a acercarse al cumpleaños y compartir aquel día especial con Claudia.

“Hola me llamo Claudia, hoy cumplí 4 años y me hicieron mi fiesta, pero nadie vino”, escribió en la red social Yami Andrade, junto a unas fotos en las que aparecía su sobrina sola en la fiesta.

“Estoy sola . Con mi pastel, mi piñata, mi comida, y todo se me quedó. Por eso quiero invitar al que quiera venir a acompañarme. Los espero en quinta la carreta. Información por whatsapp, no es broma”, añadió, antes de compartir su número de teléfono.

Tras ver la publicación, algunos internautas escribieron a Yami Andrade para saber si la historia era real. Desolados, se acercaron al salón de fiestas y conocieron a Claudia. Después de darle los regalos, difundieron en redes imágenes de la niña e invitaron a amigos y conocidos al evento. La fiesta se viralizó rápidamente y en cuestión de minutos se convirtió en el gran día que Claudia esperaba.

Los desconocidos le llevaron a la pequeña muchos juguetes, e incluso, algunos le regalaron una botarga de “Bely y Beto”, y otros, un show de payasos. También se acercó al cumpleaños un club de motociclistas, que ofrecieron a Claudia un pequeño paseo en moto.

“Buenas noches, quiero agradecerle al Eterno primeramente por la vida de Claudia, y después, por todos y cada uno de los que estuvieron presentes. Así mismo, a los que se burlaban diciendo que era broma . Hay gente de noble corazón que dejó de hacer lo que estaba haciendo por asistir a acompañarla. A todos mil gracias. Atentamente, Bethel y familia”, escribió en Facebook Yami Andrade tras la fiesta.

También la madre de Claudia, Benny, quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a todas las personas que asistieron al cumpleaños.

“Les agradezco mucho a todas las personas que vinieron a la fiesta de mi hija y que me acompañaron, e hicieron este momento especial. Gracias por los regalos, por el payaso, por la botarga, los señores de la moto, y también gracias a mi familia que me ha apoyado en todo esto”, expresó en un video Benny, sin poder disimular la emoción.

