Nadal sangró tras recibir un raquetazo en la nariz

Rafael Nadal sufrió un corte en el puente nasal cuando su raqueta rebotó contra la superficie de la pista y le pegó en el rostro el jueves en la noche, durante el set final de su victoria sobre Fabio Fognini por la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

El astro español quedó sangrando y tuvo que recibir tratamiento, tirado de espaldas al costado de la cancha. Fognini se acercó para ver cómo estaba Nadal.

«Al principio pensé que me había roto la nariz, hacía mucho daño. Parece que no está rota, aunque no estoy seguro. Se está hinchando, pero es solo un golpe», afirmó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El partido se reanudó tras un parón de cinco minutos y el campeón de 22 citas de Grand Slam, con una curita en la nariz, terminó de dar los toques finales de la victoria 2-6, 6-4, 6-2, 6-1.

«Quedé un poco mareado al comienzo, fue un poco doloroso», dijo Nadal en la entrevista a pie de cancha en el estadio Arthur Ashe. «Es algo que me pasó antes con un palo de golf, pero nunca con una raqueta de tenis».

El percance se produjo en el primer punto de un juego que encontró a Nadal arriba 3-0 en el cuarto parcial.

Se desplazaba hacia la derecha para devolver de revés cuando la raqueta dio en el suelo y rebotó contra su nariz. Hizo una mueca de dolor al dejar caer la raqueta y llevarse la mano derecho su rostro. Se cubrió con ambas manos para dirigirse al costado de la cancha.

En la reanudación, Nadal perdió seis puntos seguidos y afrontó dos bolas de quiebre que logró salvar. Apuró el paso para liquidar un partido que acabó pasada la medianoche.

Nadal también sufrió con su nivel y describió la primera hora y media «como uno de mis peores comienzos».

Con información de El Nuevo Herald y EFE.

