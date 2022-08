Nadal e Serena deixam Cincinnati prematuramente

Entornointeligente.com /

A 10 dias do início do US Open, os dois recordistas de títulos do Grand Slam na Era Open marcaram passo na sua preparação para Nova Iorque. Rafael Nadal, regressado de lesão, e Serena Williams, com reforma anunciada para o evento norte-americano, foram eliminados na estreia em Cincinnati, onde decorre o habitual torneio Masters 1000.

Nadal, que em Maio conquistou o 22.º major , não competia desde Wimbledon, onde um problema abdominal o impediu de defrontar Nick Kygios na meia-final. O espanhol voltou a treinar serviço há somente duas semanas, de forma cautelosa e gradual até voltar a competir em Cincinnati, mas Borna Coric (152.º) foi superior ao fim de quase três horas: 7-6 (11/9), 4-6 e 6-3.

«Venho de um período complicado por isso é fácil de aceitar e fácil de felicitar Borna, que jogou melhor. Defrontei um adversário que já me tinha ganho no passado, é corajoso, é um batalhador» afirmou Nadal, após a terceira derrota em cinco duelos com o croata. No entanto, o actual número três do ranking não está pessimista quanto ao US Open, que tem início no dia 29. «Já regressei muitas vezes de lesões, conheço o processo. O mais importante para mim é estar de boa saúde e ir etapa a etapa. Ao nível de treino, preciso de entrar em modo Grand Slam. Preciso de seguir em frente e começar a pensar na energia que o público me dá em Nova Iorque, um lugar onde vivi momentos inesquecíveis», frisou Nadal.

Coric, 12.º em 2018, vem também de um período complicado: foi operado ao ombro direito em Maio de 2021, só que a recuperação total demorou mais que o previsto e só voltou a competir em Março. E foi graças ao ranking protegido – que ocupava na altura da lesão (26.º) – que pôde entrar no quadro de Cincinnati.

A estreia de Serena foi ainda mais rápida. Em 65 minutos, a norte-americana de 40 anos e detentora de 23 títulos no Grand Slam, foi afastada por Emma Raducanu (13.ª), por 6-4, 6-0. Este foi o quarto encontro que Serena disputou no espaço de um ano, uma semana depois de ter ultrapassado uma ronda em Toronto.

Menos de 24 horas depois, a britânica voltou a infligir nova «zerada» a outra ex-número um mundial, Victoria Azarenka (22.ª): 6-0, 6-2. Raducanu, surpreendente vencedora do US Open em 2021 , com 18 anos, continua com um registo negativo em 2022: 13 vitórias para 14 derrotas.

