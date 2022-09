«Nada que celebrar»: Empleados públicos venezolanos conmemoran su día con más protestas

Entornointeligente.com /

Este 4 de septiembre es el día del empleado público. Este año ha sido de manifestaciones contra el instructivo de la Onapre y en rechazo a la política salarial del gobierno

Con las pancartas que hizo para dictar clases en la calle sobre el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), el profesor Miguel Martínez no oculta el descontento que siente. Al preguntarle cómo van a celebrar su día los empleados públicos venezolanos este domingo 4 de septiembre, responde sin titubeos: «Paupérrimas. Nos aumentaron a tres bolívares el pasaje, de 30 dólares que recibía un pensionado ahora está ganando 15 dólares. ¿Qué se va a celebrar? Dime quién va a celebrar. Estamos en duelo».

Este día, en estas condiciones, «no puede ser de celebración», subraya Pablo Zambrano, secretario de Fetrasalud, y detalla las condiciones en las que se encuentran. «No tenemos seguridad social, nos arrebataron el seguro social», no hay salario. «Estamos ante un gobierno duro, que impone, y nosotros recordamos que con los trabajadores todo debe hacerse con la negociación».

En marzo pasado el instructivo de la Onapre se convirtió en el detonante para seis meses de protestas. Trabajadores públicos denunciaron que este instrumento les quitaba más de 50% del salario y anunciaron que se mantendrán en las calles hasta que el gobierno lo derogue; eso no ha ocurrido hasta la fecha, pero el gobierno si sustituyó al jefe de la Onapre. El TSJ, por su parte, se pronunció sobre un recurso supuestamente introducido por un grupo de trabajadores públicos.

Este día «no tenemos nada que celebrar; lo que hay es que pelear, pelear y volcar la rabia en amor, fraternidad y solidaridad defendiendo los derechos», expresó Eduardo Sánchez, presidente de Sinatra-UCV. Con más protestas conmemorarán su día. El 6 de septiembre se encontrarán en Parque Carabobo para manifestar frente al Ministerio Público y exigir la libertad de trabajadores presos y la eliminación del instructivo.

Aunque las cosas no ocurren solamente porque alguien las desee, Miguel Martínez afirma que su sueldo debería ser de 4 mil bolívares mensuales «y no los tengo. Yo gano 800 bolívares al mes, y tenía unas bonificaciones que me quitaron».

A los empleados públicos les ha tocado abandonar el trabajo para buscar un sueldo que les permita medio sobrevivir; su seguro de hospitalización es lo que logran recoger por donaciones, su alimentación depende de la famosa bolsa CLAP o de lo que les envíen los hijos en el exterior. Como lo definió José Gregorio Afonso, directivo de la ASociación de Profesores de la UCV, en el país vivimos en un proceso sostenido de precarización del salario.

Puede haber unos 3 millones de empleados públicos, tal como lo calculan dirigentes del sector. Sánchez considera que hay un plan no consultado para reducir la administración pública. «Ese plan consiste en reducir la nómina. En estas condiciones los trabajadores se están yendo sin importar sus prestaciones por años de servicio, pensiones ni nada», resume Deyanira Rodríguez, directiva de Sinatra-UCV. «Por eso hubo el memorándum 2792 y ahora el instructivo Onapre». A su juicio «necesitan reducir más la administración pública como parte de la venta que están haciendo de Venezuela».

