Nacional y Peñarol no pierden puntos en el Apertura femenino Publicado el 9 de agosto de 2022 Escribe Jorge Burgell en Fútbol 4 minutos de lectura Ya es notoria la ventaja sobre Liverpool y Defensor Sporting, los perseguidores más cercanos. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Hace una semana titulamos una nota sobre el Torneo Rexona Femenino 2022 utilizando la expresión «choque de trenes» en espera del encuentro Nacional-Peñarol que se deberá jugar en la séptima etapa, en principio la del domingo 21 de este mes. Fue porque se estaba esbozando una superioridad clara de ambos equipos sobre el resto de los competidores, situación que sigue ocurriendo tras la quinta etapa.

Dicho lo anterior, cabe expresar que hay tanteadores que no deberían existir en tanto denotan que algo no está funcionando correctamente: el 14-0 con que Nacional goleó a Atenas en la mañana del domingo, más que una superioridad neta de un equipo sobre otro, muestra a instituciones que deberían competir en divisionales distintas.

Lamentablemente, luego de demostraciones muy aceptables ocurridas en ediciones anteriores, el equipo de San Carlos no está dando el tono requerido para estar en la divisional superior del fútbol femenino uruguayo: perdió en los cuatro partidos disputados, convirtiendo un solo gol y recibiendo 30 (0-7 con Fénix, 1-3 frente a Defensor en su mejor partido, 0-6 con Liverpool, más la goleada de las tricolores). Se debe decir lo complementario: Nacional está jugando en muy buena forma, el equipo es consistente en una conformación de jugadoras muy experimentadas y contando con una mayoría de emergentes de excelente técnica. Eso les permite estar a la cabeza del torneo habiendo ganado los cinco partidos disputados. En el estadio Charrúa en partido mañanero repartieron siete goles por tiempo. Aparte del debut en la tabla de goleadoras de la colombiana Natalia Espinoza, la tacuaremboense Alison Latúa y la minuana Sofía Ferrada hicieron tres cada una, mientras que la ex Atenas Solange Lemos y la coloniense Guillermina Grant anotaron en dos oportunidades. También convirtieron Oriana Fontán, Luna Marcia y Cecilia Gómez.

El domingo tienen fecha libre y el siguiente rival será Peñarol.

De atrás, Peñarol Un partido muy diferente tuvieron las aurinegras, que fueron en desventaja durante la mayor parte de su encuentro con Liverpool.

A los 15 minutos puso en ventaja a Liverpool Paula Navarro y el 1-0 se prolongó, para sorpresa de muchos, hasta el minuto 80, cuando igualó Ximena Velazco aprovechando un saque defensivo de una jugadora negriazul que rebotó en una compañera cercana y cayó en el pie derecho de la volante aurinegra, que le pegó fuerte y al centro del arco. Luego, a los 85, hizo su primer tanto en Primera la ex Liverpool Agustina Núñez, y cerró el tanteador en el 3-1 la sub 17 Lucía Flores a los 90+5.

El partido televisado por AUF TV, Wanderers-River Plate, resultó muy cambiante y atractivo; finalizó en empate 3-3. Dos goles de Lourdes Viana, la ex Peñarol, a los 16 de cabeza y a los 18 en jugada parecida pero finalizando con cabezazo de Mariana Pion y captura del rebote con tiro corto por la ex Peñarol. A los 41, muy buena jugada de Jennifer Clara en su vuelta a las canchas luego de no hacerlo en dos temporadas culminó en asistencia a la promisoria juvenil ex Rampla Tatiana Magallanes, quien definió con tiro bajo.

Ya en el segundo tiempo, a los 34, Clara se mandó en carrera libre, eludió a la golera Valentina Ojeda y convirtió el gol del 2-2. Dos minutos después se restableció la ventaja para Wanderers. Natalia Sosa en buen y difícil toque final cuando estaba sobre la línea final sacó de la galera ese tanto. El partido no perdió su vibración hasta que, en el minuto 89, Camila Pérez produjo la igualdad final con un tiro fuerte que la golera contuvo solo a medias. Pareció que lo ganaba Wanderers, pero River Plate presentó virtudes para que eso no sucediera.

Una observación final sobre este partido: un grave error organizativo se dio en las vestimentas de los equipos. Los dos equipos jugaron con pantalones oscuros y con camisetas a rayas verticales anchas, una de ellas blanca en ambos casos.

Y para dar la contracara positiva y más general: es muy bueno que se esté difundiendo con más fuerza que la entrada a los partidos sigue siendo gratuita y a puertas abiertas, sin restricciones.

La quinta etapa se completó con la valiosa victoria de Fénix sobre Náutico por 2-1; tuvo libre Defensor Sporting.

Posiciones: Nacional 15 (5 partidos jugados), Peñarol 12 (4), Liverpool 7 (4), Defensor Sporting 7 (4), Fénix 6 (5), Wanderers 5 (4), River 4 (5), Náutico 1 (5), Atenas 0 (4).

Para la sexta etapa se destaca el partido Peñarol-Defensor Sporting.

Aquí la vez (a la Divisional Segunda) Muy disputada está la B femenina. Rentistas San Jacinto, más bien San Jacinto Rentistas, ya que de la ciudad que le da nombre al club surgen la mayoría de sus jugadoras, sacó ventajas en la tabla de posiciones por primera vez, aunque ya venía compartiendo la punta.

Derrotó a Rampla Juniors 6-1, es su cuarta victoria consecutiva y no conoce otro resultado (tuvo libre en la primera etapa).

Los otros tanteadores fueron Montevideo City Torque 2-0 Racing, Canadian 3-0 Boston River y Juventud 5-1 Plaza. Libre Danubio.

Posiciones: SJR 12 (4), Torque 10 (4), Danubio 9 (4), Racing 9 (4), Canadian 9 (5), Boston River 6 (5), Juventud 4 (5), Rampla Juniors 0 (4), Plaza 0 (5).

Divisional C (la de los siete equipos) En la divisional que debuta este año La Luz City Park no pudo ganar por primera vez al disputarse la cuarta etapa.

La fiesta fue completa jugándose los tres partidos, el domingo, en el estadio Charrúa. El equipo fusionado entre el tradicional La Luz y el club de Shangrilá empató 0-0 con el colista Paso de la Arena.

Los otros resultados fueron Cerro 3-0 Huracán Buceo y Cerrito 2-2 Udelar.

Libre quedó Keguay, el equipo de Toledo.

Posiciones: La Luz City Park 10 (4 jugados), Cerro 9 (4), H. Buceo 4 (3), Keguay 3 (3), Cerrito 2 (3), Udelar 2 (3) y Paso de la Arena 2 (4).

