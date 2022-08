Nacional Potosí busca aprovecharse del mal momento de Wilstermann

Entornointeligente.com /

Nacional Potosí tendrá frente a frente a Wilstermann este domingo, desde las 15:00, en el estadio Víctor Agustín Ugarte (Potosí), con el objetivo de sacar provecho al mal momento del rival para sumar los tres puntos que le empujen hacia al pelotón de los escoltas en el torneo Clausura. El elenco de la banda roja va por su quinto triunfo consecutivo en el certamen, a costa de los aviadores. Nacional Potosí ingresa a la décima fecha con 16 puntos, mirando con ilusión su ascenso para colocarse a la altura de Always Ready y Bolívar, ambos con 19 y que representan la principal amenaza del puntero, The Strongest (25). El plantel de la banda roja comenzó a escalar, después de pasar por pasajes difíciles en el torneo cuando los puntos se iban al lado contrario. A pesar de no contar con el delantero Tommy Tobar por lesión, Nacional Potosí ha cubierto las expectativas. El entrenador Alberto Illanes regresará a la Villa Imperial comandando a Wilstermann, tratando de sacar de los rojos de los malos resultados. Son cuatro partidos al hilo que los aviadores desconocen de triunfos. Este será el segundo encuentro que Illanes dirigirá al mando del club cochabambino. Contra Oriente Petrolero recibió un 1-0 en contra. El entrenador comentó que encontró un elenco sin trabajo físico y había que apuntar a la preparación en esta dirección para mejorar el fútbol. El defensor Santiago Echeverría se perderá el cotejo dominical por la tarjeta roja que recibió en el compromiso contra los orientistas. Su lugar será ocupado por Edemir Rodríguez. El árbitro Gaad Flores (La Paz) controlará las acciones y estará asistido desde los costados por Reluy Vallejos y Elizabeth Blanco. Adriana Farfán (Tarija) será el árbitro VAR y Orlando Quintana el asistente VAR. Equipos: Nacional Potosí: Saidt Mustafá; Oscar Baldomar, Luis Torrico, David Valencia, Daniel Mancilla, Jorge Andía, Andrés Torrico, Diego Navarro, Alexis Hinestroza, Maximiliano Núñez y William Álvarez. DT: Flavio Robatto. Wilstermann: Arnaldo Giménez; Ramiro Ballivián, Edemir Rodríguez, Maximiliano Ortiz, Francisco Rodríguez, Luis Vargas, Fabricio Mariaca, Raúl Castro, Carlos Áñez, Serginho y Miguel Bianconi.

