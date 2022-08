Nació la hija de Luisana Lopilato y Michael Bublé: cómo se llama la pequeña

Entornointeligente.com /

«Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres!!», publicó en Instagram la pareja que ya tiene a Noah, Elias y Vida. La pequeña que pesó 3,8 kilogramos recibió el nombre de Cielo Yoli Rose Bublé.

Informate más Jujuy vs. Netflix: bronca en la provincia contra el film de Luisana Lopilato https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChdBLRAudkL%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFbTLhyn7ZCLPChvTqfU3lyJbTBZApbg2FcQGFl7EhWjxSHOL11n8tv2c7kXxJVusuQ7XWp1ZAaxNMZAjQKBXjT8cGzWokz4uPTgZAWPtdi0oFqLSrvA39zGJq83WZBGu2IkR473fRmGxOb7S73b6OEEcjpPHziQZDZD View this post on Instagram A post shared by Luisana Lopilato (@luisanalopilato)

El anuncio del embarazo En febrero de este año, la ex Rebelde Way había revelado que se convertiría en madre nuevamente a través de un posteo en redes sociales.

«Ooops! We did it again … [email protected] en camino», había publicado Lopilato en Instagram .

El regreso de Casados con hijos Esta semana se anunció que ya están en venta las entradas para la obra teatral que encabezará el elenco de la popular sitcom de Telefé.

Se trata de la obra que protagoniza Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato . Lejos de la pantalla de los argentinos, los «Argento» estarán en la calle Corrientes para llevar adelante una comida junto a Marcelo de Bellis.

Los interesados en asistir, lo harán el próximo 5 de enero a las 20.30. En tanto, las entradas están a la venta a partir desde las 10 de la mañana de este miércoles por lo que aún hay fila de espera en el sitio web de Ticketek.

