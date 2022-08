Nacho Casano confiesa que tenía pensado pedirle noviazgo a Daniella Navarro en pleno programa en vivo pero esto ocurrió (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

El actor y modelo argentino Nacho Casano reveló que tenía pensado proponerle noviazgo a Daniella Navarro en su primera entrevista tras salir de La Casa de los Famosos. Recientemente a través de un live de Instagram la pareja de la criolla, Nacho Casano, realizó al público una confesión, agregando que pensaba pedirle el noviazgo en el programa La Mesa Caliente , durante su primera entrevista juntos tras salir del reality de Telemundo « Te juro que lo tenía pensado hacer en ese lugar, pero jamás me imagine llegar a un lugar donde nos dieran fuetazos de todos lados, lo último que se me ocurrió era eso».

Asimismo, el argentino comentó que en ese programa no pudo lograr su cometido porque las presentadoras los bombardearon con preguntas polémicas sobre el programa y se sobrecargo, no obstante comentó que hubiese deseado que fuera diferente « Mi idea era, que bonito poder hacerlo al aire, nos dimos nuestro primer beso delante de medio mundo, y me pareció el lugar como que encajaba mucho, la circunstancia no ayudó ni tantito» , dijo entre risas.

Finalmente Casano quien ya oficializó su romance con Navarro fuera de las cámaras concluyó « Estoy buscando otro próximo momento simbólico, no tengo, lo seguiré trabajando» , agregando que espera otro evento público para hacer una pedida más romántica.

