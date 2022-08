Na primeira semana de passes grátis, aderiram quase 6000 seniores

Entornointeligente.com /

Desde a semana passada, os quase 128 mil seniores que moram em Lisboa passaram a poder viajar gratuitamente nos transportes públicos da capital. Nestes primeiros dias, foram 5825 as pessoas com mais de 65 anos que aderiram à medida, de acordo com informação enviada ao PÚBLICO pela Câmara de Lisboa, que reporta as adesões feitas entre 25 e 31 de Julho.

Esta é uma das promessas com que Carlos Moedas foi eleito presidente da câmara há quase um ano e que, em Setembro, deverá estender-se aos menores de 18 anos e estudantes até 23 anos (ou 24, no caso dos cursos mais longos). Os mais novos, até aos 13 anos, já beneficiam de um passe gratuito de abrangência metropolitana há alguns anos.

As pessoas com mais de 65 anos já tinham acesso a um passe com o preço mais reduzido, o Navegante Urbano 3.ª Idade, que custa 15 euros. O PÚBLICO pediu informação sobre o número de utilizadores deste passe, uma vez que são os potenciais beneficiários da gratuitidade porque já andam de transporte público, mas não recebeu resposta em tempo útil.

Apesar de Lisboa ser uma cidade que atrai muitos estudantes de todo o país, a gratuitidade vai restringir-se apenas a quem tenha domicílio fiscal na capital, excluindo os alunos deslocados que continuem a ter a morada fiscal nas suas terras.

Com esta medida, que custará aos cofres do município cerca de 15 milhões de euros por ano, o autarca diz querer permitir um «acesso mais universal ao transporte» para quem a quem tem imitações na sua mobilidade. E, como já referiu por diversas ocasiões, ser «um grande incentivo à captação das novas gerações para o transporte público».

Para viajar de forma gratuita nos transportes, terá de ser feita uma adesão nas lojas da Carris (de Santo Amaro, Arco do Cego e Saldanha), da CP (Rossio e Cais do Sodré) ou do Metropolitano de Lisboa (Campo Grande, Marquês de Pombal, Alameda, Jardim Zoológico e Entrecampos).

Além destes espaços, a Carris anunciou esta terça-feira que colocou em funcionamento mais duas lojas onde os clientes com mais de 65 anos poderão tratar, exclusivamente, de assuntos relacionados com a gratuitidade nos transportes públicos, como adesões e carregamentos. Situam-se em Santo Amaro e no Arco do Cego, próximo das lojas já existentes, uma vez que é nestes dois locais que a procura é maior, diz a Carris. Estarão abertas nos dias úteis das 8h às 19h até 15 de Novembro.

Para quem já é utilizador de passe, basta apresentar o cartão (se não o tiver, poderá pedir a sua emissão na hora), um documento de identificação e uma certidão de domicílio fiscal. No caso dos estudantes, terá também de ser apresentada a declaração de matrícula emitida pelo estabelecimento de ensino.

Apesar de para os jovens a medida entrar em vigor apenas em Setembro, para coincidir com o arranque do novo ano lectivo, será já possível tratar deste processo a partir de 16 de Agosto nas lojas referidas.

Mesmo não tendo qualquer custo, será necessário carregar o passe todos os meses como até aqui, podendo depois viajar em todos os transportes públicos que circulam dentro da cidade. Por agora, a medida não abrangerá os transportes à escala metropolitana , embora, na altura da discussão da medida na câmara, a oposição tivesse proposto que tal fosse contemplado: a câmara comparticiparia o valor correspondente ao passe municipal e os passageiros pagariam o remanescente do passe metropolitano.

LINK ORIGINAL: Publico

