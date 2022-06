Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Desaparecidos na Amazônia Greve em SP Feriados 2022 50 anos sem Leila Diniz Na ONU, Brasil diz que investiga com rigor ameaças a defensores dos direitos humanos e que tem compromisso com eleições livres Na abertura do Conselho dos Direitos Humanos, alta comissária Michelle Bachelet havia se mostrado preocupada com ameaças crescentes a ambientalistas e indígenas no país, além de ter mencionado risco de ataques a legisladores e candidatos nas eleições. Por g1

14/06/2022 12h39 Atualizado 14/06/2022

O governo do Brasil respondeu nesta terça-feira (14) a comentários da alta comissária de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas ( ONU ), Michelle Bachelet , que se disse preocupada com ameaças crescentes a ambientalistas e indígenas no país, além de chamar a atenção ainda para a ameaça de ataques a legisladores e candidatos na eleições de outubro deste ano.

Representado pelo diplomata Tovar Nunes, o Brasil disse no Conselho de Direitos Humanos , em Genebra, lamentar que o último relatório de Bachelet «não tenha reconhecido os esforços do país para promover e proteger os direitos humanos e a democracia».

«As instituições de justiça investigam de forma rigorosa e independente as situações de ameaça e violência contra os defensores dos direitos humanos», assegurou o Itamaraty na Suíça. «Elas também atuam em conjunto para reprimir ações ilegais em Terras Indígenas. Nosso Programa Nacional de Proteção foi fortalecido, em 2019, para abranger também jornalistas e ambientalistas», defendeu a representação brasileira.

«Reafirmamos o mais firme compromisso com a organização de eleições livres, justas, transparentes e seguras para todos, conforme determina nossa Constituição e obrigações internacionais», disse ainda o embaixador Nunes.

A mensagem brasileira ainda pede que não haja nenhum tipo de interferência externa nos processos políticos do país:

«Se há uma coisa em que concordamos é que não há espaço para interferência de nenhum lugar neste momento tão importante para a democracia no Brasil. Estamos protegidos pela independência e autonomia das nossas instituições, no quadro constitucional da separação de poderes», diz o Itamaraty.

Na segunda-feira, a alta comissária Bachelet se disse preocupada com ameaças a ambientalistas e indígenas brasileiros.

Bachelet se diz preocupada com eleições no Brasil

Sem mencionar casos específicos, Bachelet falou do país no discurso de abertura do Conselho de Direitos Humanos da ONU .

Na sessão, ela chamou a atenção ainda para a ameaça de ataques a legisladores e candidatos às eleições do Brasil , particularmente negros, mulheres e pessoas LGBTQIA+, e para «casos recentes de violência policial e racismo estrutural» também no Brasil.

«No Brasil, estou alarmada por ameaças contra defensores dos Direitos Humanos e ambientais e contra indígenas, incluindo a contaminação pela exposição ao minério ilegal de ouro», declarou Bachelet. «Peço às autoridades que garantam o respeito aos direitos fundamentais e instituições independentes».

1 de 2 A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, em sessão de abertura do Conselho de Direitos Humanos, em Genebra, em 13 de junho de 2022. — Foto: Denis Balibouse/ Reuters A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, em sessão de abertura do Conselho de Direitos Humanos, em Genebra, em 13 de junho de 2022. — Foto: Denis Balibouse/ Reuters

Sobre as eleições no Brasil, a chefe de Direitos Humanos da ONU pediu ainda garantias de que o processo seja «justo e transparente» e de que «não haja interferências de nenhuma parte para que o processo democrático seja alcançado».

Buscas por Dom e Bruno

2 de 2 Montagem com fotos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips — Foto: Divulgação/Funai e Reprodução Twitter/@domphillips Montagem com fotos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips — Foto: Divulgação/Funai e Reprodução Twitter/@domphillips

Na semana passada, a Comissão de Direitos Humanos da ONU criticou a resposta do governo brasileiro ao desparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira no Vale do Javari, no Amazonas .

A porta-voz da agência, Ravina Shamdasani, afirmou que as autoridades brasileiras foram «extremamente lentas» para começar a procura por Phillips e Pereira, que sumiram quando iam de barco para a cidade de Atalaia do Norte.

Michelle Bachelet se diz alarmada com ameaças a indígenas e ambientalistas no Brasil

Veja também:

ONU pede que Brasil reforce buscas por Dom Phillips e Bruno Pereira Resposta do governo ao desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira foi 'extremamente lenta', diz comitê da ONU

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com