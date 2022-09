Na Maia, abriu um restaurante para redescobrir o bacalhau. E tem uma mercearia para ajudar

Entornointeligente.com /

Chama-se Mercearia do Bacalhau, mas é um restaurante. Ou melhor, é um restaurante que tem uma mercearia. «E não uma mercearia que tem um restaurante». A distinção é feita por Aldo Maia que, pela primeira vez, se junta ao irmão, Pedro Maia, num negócio de restauração. Os dois são rosto habitual no novo espaço que abriu bem perto do centro da Maia, e que – não é difícil de adivinhar – tem praticamente todo o menu organizado em torno do bacalhau. Mas isso não tem nada de monótono. E, depois de experimentar alguns dos pratos, é muito provável que queira voltar para explorar os outros.

