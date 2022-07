Na ilha de San Simón, o Sinsal cura com música as feridas de um passado traumático

Entornointeligente.com /

Entrar hoje na ilha galega de San Simón poderia significar apenas regressar a uma cápsula do tempo feita de horror. Só que não é assim. Ligada por ponte a outra ilha de menor dimensão da ria de Vigo – San Antón – as linhas da sua história escrevem-se desde a época da romanização, com passagens, durante um largo período de tempo, escritas com o sangue de milhares de mortos. Foi lazareto marítimo para pessoas em situação de quarentena por doenças infecto-contagiosas, leprosaria, prisão e foi campo de concentração e de extermínio durante o franquismo . Todo esse passado está cravado nas duas ilhas, mas hoje sobrevive apenas como memorial. Os galegos não querem esquecer os tempos idos deste local que durante décadas passou por uma fase de abandono – talvez porque não se tinha ainda chegado à abordagem correcta para enfrentar o seu historial. Mas já há muito que se encontrou a fórmula para curar as feridas abertas em San Simón: arte e cultura.

