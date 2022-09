Na fronteira coreana, vice-presidente dos EUA condena «retórica nuclear provocatória» da Coreia do Norte

Entornointeligente.com /

Kamala Harris engrossou esta quinta-feira a lista de dirigentes políticos de topo dos Estados Unidos que fizeram a simbólica visita à famosa linha de demarcação militar ao longo da fronteira entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, mais conhecida por Zona Desmilitarizada (DMZ).

Em resposta, informou Seul, o regime de Kim Jong-un disparou dois mísseis de curto alcance na direcção da sua costa Leste. Foi o quinto lançamento balístico norte-coreano no espaço de apenas cinco dias e pelo menos o 30.º ensaio desde o início do ano.

Antes disso, empunhando um par de binóculos, a vice-presidente norte-americana confessou ter ficado surpreendida com a proximidade entre as forças e os activos militares dos dois países vizinhos – tecnicamente em guerra desde os anos 1950 – junto ao posto fronteiriço de Panmunjom.

De seguida, afirmou que o aparato securitário em redor da DMZ é a melhor prova dos «caminhos dramaticamente opostos» seguidos pelas autoridades políticas de Seul e Pyongyang.

«A Norte vemos uma ditadura brutal, violações grosseiras de direitos humanos e um programa de armamento ilegal que ameaça a paz e a estabilidade», denunciou Harris, citada pela Reuters.

Afiançando que «o compromisso dos EUA com a defesa» da Coreia do Sul é «inquebrável», a vice-presidente democrata acrescentou que Washington quer uma «península da Coreia estável e pacífica», na qual a Coreia do Norte «deixe de ser uma ameaça».

Na véspera da chegada de Harris à Coreia do Sul, esta quinta-feira, vinda do Japão – onde marcou presença no funeral de Estado do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, assassinado em Julho –, a Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance a partir da região de Pyongyang. No domingo já tinha disparado outro projéctil semelhante.

No encontro com o Presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, em Seul, antes da visita à DMZ, a vice-presidente condenou «a retórica nuclear provocatória e os lançamentos de mísseis balísticos» do regime de Kim Jong-un, revelou a Casa Branca, num comunicado.

O Governo norte-americano informou ainda que os dois dirigentes discutiram respostas conjuntas a «potenciais provocações futuras, incluindo através de cooperação trilateral com o Japão».

Exercícios a três Esta última nota é, precisamente, a maior novidade do final do périplo de Harris pelos dois principais aliados dos EUA na Ásia Oriental.

Depois dos exercícios militares conjuntos entre Coreia do Sul e Estados Unidos, realizados entre segunda-feira e quinta-feira, os dois países juntam-se às forças japonesas, já na sexta-feira, para manobras militares de defesa anti-submarinos no Mar do Japão.

De acordo com o Ministério da Defesa da Coreia do Sul, estes exercícios trilaterais – os primeiros entre as forças dos três países em cinco anos – têm como objectivo «responder à ameaça» norte-coreana e vão envolver vários navios de guerra, incluindo o porta-aviões norte-americano USS Ronald Reagan ; o contratorpedeiro sul-coreano Munmu, O Grande ; e um contratorpedeiro japonês do tipo Asahi.

«Esta formação está integrada nos passos dados pelo Ministério da Defesa para reabilitar a cooperação militar entre a Coreia do Sul, os EUA e o Japão para níveis anteriores a 2017, e para responder às ameaças nucleares e balísticas da Coreia do Norte», explicou o ministério sul-coreano num comunicado.

«Escolhemos as águas internacionais do Mar do Japão como zona de treino, tendo em conta a ameaça dos SLBM [mísseis balísticos lançados a partir de submarinos] da Coreia do Norte e de outros sectores chave das actividades submarinas», lê-se ainda no comunicado, citado pela agência noticiosa sul-coreana Yonhap.

Harris e Yoon debateram ainda a situação de escalada da tensão na região, causada pela visita recente da presidente do Congresso dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan, a ilha que a República Popular da China reclama como província chinesa.

Segundo a Casa Branca, os dois líderes políticos concordaram que a manutenção da «paz e da estabilidade» no Estreito de Taiwan é «um elemento essencial para um Indo-Pacífico livre e aberto».

LINK ORIGINAL: Publico

