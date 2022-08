Na Fiesp, Lula diz que Bolsonaro gostaria de 'carta feita por milicianos'

Entornointeligente.com /

09/08/2022 10h51 Atualizado 09/08/2022

1 de 1 O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fala durante encontro com empresários na Fiesp, em SP. — Foto: Bruno Rocha/Enquadrar/Estadão Conteúdo O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fala durante encontro com empresários na Fiesp, em SP. — Foto: Bruno Rocha/Enquadrar/Estadão Conteúdo

Lula , candidato do PT à eleição presidencial de outubro, disse que o presidente Jair Bolsonaro ( PL ) gostaria de uma «carta feita por milicianos» após o presidente criticar documento a favor da democracia. A declaração ocorreu em evento com empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo ( Fiesp ), em São Paulo, nesta terça-feira (9).

«Como é que a gente pode viver num país em que o presidente conta sete mentiras todo dia? E com a maior desfaçatez. Que chama uma carta, que defende a democracia, de cartinha? Quem sabe a carta que ele gostaria de ter é uma carta feita por milicianos no Rio de Janeiro e não uma carta feita por empresários, intelectuais, sindicalistas defendendo um regime democrático», afirmou Lula.

No mesmo evento, Lula defendeu duas reformas a serem feitas , caso eleito: a tributária, que está nas propostas de governo apresentadas pelo PT ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e a administrativa, que não consta no documento.

Na segunda, Bolsonaro esteve em evento com banqueiros da Febraban e declarou que «democrata não precisa assinar cartinha», ao se referir a documento criado por ex-alunos da Universidade de São Paulo (USP), em defesa da democracia e do sistema eleitoral eletrônico.

«Outra coisa, pessoal, quem quer ser democrata, não precisa assinar cartinha, não. Se tiver que assinar que sou honesto, todo mundo vai assinar que é honesto. Democracia tem que sentir o que a pessoa está fazendo. (…) Falar todo mundo fala. Fazer cartinha todo mundo faz», disse o presidente.

Raio-X da Política – Eleições 2022: Bolsonaro critica carta em defesa da democracia e preocupa equipe

Evento na Fiesp

Lula participou de uma série de encontros promovidos pela Fiesp com presidenciáveis. O petista contou com a presença de seu candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin ( PSB ), e do coordenador do plano de governo da chapa à Presidência, Aloizio Mercadante (PT).

Simone Tebet ( MDB ) e Ciro Gomes ( PDT ) participaram, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou sua ida, programada para a quinta-feira (11).

Em sua fala, Mercadante disse que houve um erro no plano de governo quando tratou de «regular a agricultura». O mesmo sobre a retirada da defesa da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Encla), que aparecia em versão anterior.

Alckmin falou na sequência e agradeceu a Fiesp por promover um ato em defesa da democracia. «As pessoas passam, as instituições ficam», afirmou. Atual presidente da Federação, Josué Gomes é filho do ex-vice-presidente José Alencar, morto em 2011.

Gomes substituiu Paulo Skaf, alinhado com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e defensor do impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2016. Nesta eleição, Skaf tenta articular campanha ao Senado.

