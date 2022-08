Na Escócia, há que se abater animais para se resgatar a floresta

Entornointeligente.com /

Entramos numa das pousadas da Reserva Natural de Alladale, na Escócia, e a primeira coisa que vemos é, pendurada no topo de uma das paredes do corredor de entrada, a cabeça empalhada de um cervídeo. É uma imagem violenta e parece também contraditória, tendo em conta que estamos numa propriedade onde, supostamente, está a acontecer (há cerca de duas décadas) um processo de «regeneração natural» da floresta das Terras Altas, a zona montanhosa do Norte da Escócia. Mas não terminaremos a nossa estadia sem que nos venha a ser explicado que os veados constituem um problema — há quem diga mesmo «uma praga» — na nação britânica.

De acordo com o Governo escocês, o número de veados nesse país duplicou ao longo dos últimos 30 anos: passou de aproximadamente 500 mil para cerca de um milhão. Ainda segundo o Governo, estima-se que, em certas regiões do território, o número de veados por quilómetro quadrado chegue aos 64. De modo a ser garantida a protecção da biodiversidade , esse número não poderia ser maior do que sete, dizia há um ano a agência governamental que é responsável pela gestão da floresta escocesa.​

Por que é que demasiados veados são más notícias para a biodiversidade? Se um animal está presente num ecossistema de forma muito acentuada, ele pode exercer pressão sobre outras espécies, competindo contra elas por comida e abrigo. Relativamente às quatro espécies de cervídeos que podem ser encontradas na Escócia — o veado-vermelho ( Cervus elaphus ), o corço ( Capreolus capreolus ), o gamo ( Dama dama ) e o cervo-sika ( Cervus nippon ); apenas os dois primeiros são espécies nativas —, elas têm proliferado nas Terras Altas em parte devido à ausência de uma espécie predadora.

Foto São abatidos até 300 veados por ano na Reserva Natural de Alladale: não havendo uma espécie predadora, o animal está presente em excesso no ecossistema, o que acarreta perigos Peter Cairns A floresta escocesa já teve lobos, que se alimentam de veados, bem como de outros mamíferos corpulentos. Mas isso foi há muito tempo. Séculos, na verdade. Entre os séculos XIII e XVI, caçar lobos foi um hobby comum na Escócia. Reza a lenda popular que o último lobo selvagem nas Terras Altas terá sido abatido em 1680.

Hoje em dia, a mão humana tenta fazer aquilo que o lobo fazia naturalmente. Regularmente, o Governo escocês traça planos com metas para, numa determinada janela temporal, abater um certo número de veados . Eis o plano actualmente em vigor: até 2026, numa operação que poderá vir a custar cerca de 31 milhões de libras (mais de 36,5 milhões de euros), o executivo de Nicola Sturgeon, primeira-ministra escocesa desde 2014, vai accionar mecanismos para proceder ao abate de aproximadamente 150 mil veados .

Existe um entendimento generalizado de que, sem este controlo populacional, é simplesmente impossível proteger a floresta, de cujos recursos os ruminantes veados se alimentam — e que está numa situação de fragilidade há muito tempo.

Foto Já se plantou quase um milhão de árvores na Reserva Natural de Alladale desde que a propriedade foi comprada, em 2003, por Paul Lister James Shooter Historicamente, a população escocesa sacrificou a sua floresta para poder ter terrenos agrícolas, por um lado, e criar gado, por outro. O auge da exploração dos recursos florestais escoceses (que terão atingido a sua expansão máxima há qualquer coisa como cinco mil anos) terá ocorrido no século XVIII, com a revolução industrial a trazer consigo uma grande procura de madeira — e, consequentemente, a exercer pressão sobre a natureza.

Nos cerca de 9300 hectares da Reserva Natural de Alladale, que dista uma hora e meia do aeroporto mais próximo (o pequeno aeroporto de Inverness, cidade no Nordeste da Escócia), está a tentar-se reerguer a floresta. Vem a acontecer desde 2003, ano em que o britânico Paul Lister, filho de Noel Lister (co-fundador de uma empresa de mobiliário que, durante vários anos, foi bastante bem-sucedida — a MFI, que cessaria em 2008), comprou a propriedade. Devidamente ajudada por voluntários, a equipa que o filantropo e ambientalista emprega já plantou quase um milhão de árvores — sobretudo da espécie Pinus sylvestris , localmente conhecida como Scots pine (pinheiro escocês) —​ , ajudando a reabilitar um vale que, embora deslumbrante do ponto de vista da paisagem, estava em condições precárias do ponto de vista da biodiversidade.

Foto O filantropo e conservacionista Paul Lister Reserva Natural de Alladale A mão humana a tentar resolver os problemas que causou Paul Lister , que nos diz que «estamos no fim do fim da estrada» — a reserva, além de ficar relativamente longe do aeroporto mais próximo, também não fica muito perto de cafés, farmácias, supermercados ou edifícios no geral —​, é um adepto assumido daquilo que, no ramo da biologia, com um enfoque na conservação da natureza, é conhecido como rewilding . Defende apaixonadamente que, se a mão humana deixar de comprometer o equilíbrio de diferentes ecossistemas, estes conseguem, com o tempo, regressar ao seu estado natural.

É claro que isto não acontece do dia para a noite. E, pelo menos no início, requer alguma intervenção humana. «Durante muito tempo, influenciámos a natureza negativamente. Agora, aqui em Alladale, estamos a fazer uso da mão humana para ela ser benéfica para o ecossistema», conta-nos Paul Lister, dentro da tal pousada onde os hóspedes e convidados são recebidos pela imagem de uma cabeça empalhada de um veado . «Com o tempo, chegaremos a um ponto em que o ecossistema é capaz de se regular a si mesmo. Mas ainda não estamos aí, ainda precisamos de fazer um trabalho mais ou menos significativo.»

Esse trabalho é plantar quase um milhão de árvores . É montar uma cerca para proteger essas mesmas árvores dos veados , que podem causar danos significativos ao esfregar os seus chifres contra os troncos. É abater até 300 veados por ano nos 9300 hectares da propriedade.

Foto A sobrepopulação de veados compromete o crescimento das árvores que estão a ser plantadas TOBY MELVILLE/Reuters Não é com grande orgulho que Paul Lister diz que alguns dos elementos que integram a equipa da Reserva Natural de Alladale têm, pontualmente, de operar como caçadores de cervídeos . Matar centenas destes mamíferos por ano é uma triste inevitabilidade, refere. «Se, num terreno, tens 25 veados por quilómetro quadrado (era esse o número quando comprei a propriedade), nada crescerá. Podes plantar as árvores que quiseres; nada crescerá. Agora, estamos com cinco cervídeos por quilómetro quadrado. É por causa do controlo da população — e também das cercas que erguemos em redor das árvores — que agora estamos a ver alguma regeneração», comenta o conservacionista, que em 2000 fundou a The European Nature Trust (TENT).

Trata-se de uma organização que, em parte, faz uso da herança do filantropo britânico para apoiar financeiramente vários projectos de conservação da natureza. Esses projectos são, na sua maioria, europeus — ou a organização não tivesse a palavra «europeu» no nome —, mas a lista de beneficiários também inclui uma organização não-governamental (ONG) que está a tentar ajudar à conservação das araras-vermelhas-pequenas ( Ara macao ) no Belize. A TENT apoia a Rewilding Portugal, que está a tentar reconstituir um corredor natural na bacia hidrográfica do rio Côa.

Um dos membros da TENT é Jacob Dykes, jovem que ainda trabalhava como jornalista quando conheceu Paul Lister e a sua filosofia. O britânico viajou pela primeira vez até à Reserva Natural de Alladale para fazer uma reportagem para a Geographical , a revista da Real Sociedade Geográfica, organização sem fins lucrativos sediada em Londres. Jacob Dykes ficou impressionado com o que viu. Tão impressionado que, um ano e meio após a publicação do seu artigo, está a trabalhar para Paul.

Reintroduzir lobos: tema complexo Na companhia de Jacob, fazemos uma pequena caminhada, percorrendo alguns dos corredores verdes que estão a ser reabilitados na reserva. Jacob aproveita o momento para nos falar sobre os «vizinhos» de Paul, isto é, os donos das propriedades contíguas — que são terrenos privados onde amigos, conhecidos e outros clientes dos abastados anfitriões podem disparar sobre veados enquanto prática desportiva (antes de ter sido comprado por Paul Lister, o espaço que hoje é a Reserva Natural de Alladale também era um terreno assim).

Jacob conta-nos que, quando Paul adquiriu a propriedade e começou a falar do abate anual de veados que hoje leva a cabo, a ideia foi recebida pelos vizinhos com desagrado. «É do interesse deles que não matemos quaisquer animais, porque assim é da maneira que os seus clientes ricos podem abater mais veados e ir para casa com um troféu. Há aqui um conflito de interesses e visões», explica o jovem, referindo que os vizinhos, apesar de hoje tolerarem a presença de Paul e respeitarem a contínua plantação de árvores que o conservacionista tem arquitectado, continuam a ser contra o abate de veados .

Quando perguntamos se há alternativas a esse abate, Jacob responde afirmativamente. Mas salienta que, neste caso, é especialmente difícil passar do plano teórico para o prático. «Para que não seja preciso continuarmos a abater animais, é necessário que, por si só, a natureza garanta o controlo da população de veados . Tem de voltar a haver uma espécie predadora no ecossistema», clarifica, afirmando que, durante muitos anos, a grande ambição de Paul Lister foi reintroduzir o lobo na floresta escocesa.

Essa ambição esbarrou, porém, no medo de muitos pastores locais. «Eles temem que os lobos optem pela via mais fácil e comam as ovelhas», repara Ryan Munro, que trabalha na Reserva Natural de Alladale há mais de uma década e é como que um hábil faz-tudo. Uma das suas tarefas é, quando tem de ser, percorrer a floresta com o ainda mais experiente Innes MacNeil e abater veados . Outra é olhar pelos poucos gatos-selvagens-escoceses ( Felis silvestris silvestris ) que neste momento estão na reserva, dentro de pequenas jaulas. Decorre desde 2020 um programa de conservação que visa proteger a espécie (que se encontra criticamente ameaçada). É liderado pela Real Sociedade Zoológica da Escócia (RZSS, na sigla inglesa) e tem a TENT como um dos parceiros.​

Foto Os gatos-selvagens-escoceses estão criticamente ameaçados Reserva Natural de Alladale Neste preciso momento, Ryan Munro está a ser o guia de um grupo de pessoas que se interessam por conservação da natureza e são conhecidas de Paul Lister (que, sendo um homem viajado, tem contactos e amigos um pouco por todo o mundo). Hospedadas nas pousadas da reserva, estão a fazer umas pequenas férias e a desfrutar daquilo que a propriedade oferece em termos de turismo sustentável (a reserva onde a floresta está a ser replantada é também um local onde é possível reservar uma estadia e fazer actividades díspares, como andar de bicicleta na montanha, escalar o vale, observar salmões , pescar trutas ou conduzir um carro todo-o-terreno, por exemplo). Agora, decidiram aceitar a sugestão de Paul e caminhar até um dos pontos mais altos do vale (que tem uma altitude máxima de 845 metros).

É um percurso exigente, devido à inclinação da subida e ao vento fortíssimo que, uma vez ultrapassada uma certa barreira em termos de metros escalados, começa a soprar. Aqui e ali, o grupo sente a necessidade de parar para recuperar o fôlego. As pausas trazem consigo a oportunidade de contemplar os pontos do vale onde neste momento estão a crescer árvores que foram plantadas há quase 20 anos. «Esta zona aqui parece um berçário», comenta certeiramente um dos caminhantes.

Foto Algumas das árvores plantadas em anos recentes pela equipa de Paul Lister (e por diversos voluntários) James Shooter Entre pausas e recomeços, conseguimos arranjar tempo para, junto de Ryan Munro, regressar ao tópico dos lobos. O escocês, natural de Ardgay, uma vila que não fica muito longe da reserva (a 19 quilómetros), diz-nos que esses mamíferos , embora sejam os mais relevantes,​ não são os únicos predadores que Paul Lister poderia pensar em reintroduzir. Fala do lince-euroasitático ( Lynx lynx ), um caçador exímio que, por estes dias, já não existe na floresta escocesa — e que também poderia ajudar ao controlo da população de veados .

Porém, os lobos teriam um impacto mais significativo. «O lince-euroasiático alimenta-se muito de corços e isso é relevante. Mas o veado-vermelho, que está muito presente nas Terras Altas, é um animal muito maior. Entre o lince-euroasiático e o lobo, quem consegue comer veados-vermelhos é sobretudo o lobo», diz Jacob Dykes , a meio daquela que é facilmente a menos exigente das nossas caminhadas.

O assunto da reintrodução dos lobos e outros carnívoros de grande porte tem sido debatido na Escócia em anos recentes, mas ainda não se saiu do plano da discussão. Dizendo que dificilmente o desleixo em termos de monitorização seria tal que os lobos começariam a atacar ovelhas e até mesmo humanos, a comunidade científica concorda que a reintrodução de espécies predadoras acabaria com os custos do abate de veados . Mas o Governo continua a dizer que, pelo menos num futuro próximo, não reintroduzirá linces-euroasiáticos ou lobos nas Terras Altas.

Foto O assunto da reintrodução dos lobos e outros carnívoros de grande porte tem sido debatido na Escócia em anos recentes, mas ainda não se saiu do plano da discussão RAFAEL MARCHANTE/Reuters O que mais pode ser feito? Chegámos ao ponto mais alto da caminhada que tem Ryan Munro como guia. O vento continua a soprar com violência, mas os caminhantes — que ostentam tantos casacos impermeáveis que nem parece que estamos no Verão — estão tão felizes por terem conseguido escalar tantos metros que revelam uma tolerância acrescida (para a qual também contribui a paisagem, que é deslumbrante). Está na hora de tirar da mochila as sandes que foram gentilmente preparadas pelas pessoas que trabalham na cozinha da reserva e almoçar. A exigência da caminhada parece ter aguçado os apetites.

Depois de restabelecidos, voltamos a conversar com Ryan, que nos diz que a equipa de Paul Lister praticamente já não tem onde plantar árvores. «Em altitudes acima dos 400 metros, as nossas árvores não se sentem muito bem. O vento é demasiado forte e empobrece o contacto das raízes com o solo», salienta.

Foto Vista de um dos pontos altos da propriedade Jacob Dykes Outro desafio mencionado pelo escocês é o facto de agora a equipa da reserva estar a testemunhar as suas chuvas torrenciais «em épocas mais aleatórias do ano». Os meses marcados pelos episódios de chuva mais intensos, diz, costumavam ser Março e Abril. «Agora, estamos a ter as nossas maiores inundações em Agosto», revela. «Não há qualquer consistência e isso torna os esforços de replantação mais difíceis», acrescenta, apontando para o impacto das alterações climáticas .

Começamos a nossa descida. É consideravelmente menos custoso descer do que subir, conforme era possível prever. Mas há muitos buracos lamacentos que só se revelam depois de neles enfiarmos os pés. A vontade de regressar ao carro todo-o-terreno que nos permitiu chegar até ao ponto onde iniciámos a escalada é grande (lá a temperatura estará, decerto, um bocadinho mais alta), mas convém ter algum cuidado.

Foto A plantação em massa de árvores permitiu que algumas espécies de aves, que haviam abandonado a floresta devido à escassez de possíveis sítios de nidificação, regressassem ao ecossistema Peter Cairns Após chegarmos a um ponto em que o vento é ligeiramente menos robusto, conseguimos avistar um fragmento da grande cerca (grande em termos de comprimento, não necessariamente de altura — não mais do que 1,80 metros) que foi erguida para proteger as árvores bebés dos veados . Ryan Munro diz que o plano é iniciar o processo de remoção gradual da cerca assim que o crescimento das árvores o permita. «Quando as árvores atingirem um certo tamanho, os veados deixarão de conseguir comer as folhas. Talvez daqui a 20 anos elas terão atingido a altura ideal para começarmos a abrir portões aqui e ali», conta, dizendo que manter a cerca para sempre nunca foi o plano.

«Há aqui zonas que, por não estarem ao alcance dos veados , estão com demasiados arbustos (que, num cenário normal, os veados comeriam). Isto não é um ambiente natural», diz, apontando para uma zona em que é a notória a presença porventura excessiva da espécie arbustiva Calluna vulgaris , que também está presente nos arquipélagos dos Açores e da Madeira.

Foto Ryan Munro, um hábil faz-tudo na Reserva Natural de Alladale Jacob Dykes Sente-se que, quase 20 anos depois de ter adquirido a propriedade, Paul Lister sente alguma tristeza por ainda não ter conseguido materializar aquela que era a sua grande ambição. «Não comprei este terreno para plantar um milhão de árvores. Comprei-o para restaurar a população de lobos», sublinha o conservacionista, que teve de passar as últimas duas décadas a lidar com diferentes cépticos. Primeiro, foram os donos das propriedades contíguas, devido ao abate de veados . Agora, é o Governo escocês, devido à reintrodução (ou, neste caso, não reintrodução) de lobos nas Terras Altas.

O britânico garante, porém, que, apesar de nem tudo lhe ter corrido de feição nestes últimos 20 anos, está contente com aquilo que já pôde fazer. A plantação em massa de árvores permitiu que algumas espécies de aves, que haviam abandonado a floresta devido à escassez de possíveis sítios de nidificação , regressassem ao ecossistema. A equipa do filantropo também reintroduziu no habitat uma população de esquilos-vermelhos ( Sciurus vulgaris ). A Reserva Natural de Alladale trabalha ainda com escolas, organizando programas de férias no âmbito dos quais os mais novos aprendem com especialistas sobre a história das Terras Altas e a necessidade de fazermos os possíveis para não comprometermos o equilíbrio dos processos naturais.

Sendo sabido que estes projectos baseados em renaturalização do território necessitam de tempo para produzir resultados práticos, pode argumentar-se que Paul Lister e a sua equipa já conseguiram desbravar um caminho interessante em duas décadas. Resta saber se será possível ir muito mais longe mesmo que o receio dos lobos permaneça por largos anos.

O PÚBLICO viajou a convite da Rewilding Portugal

