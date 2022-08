Na casa do Dragão mandam os que lá estão

Entornointeligente.com /

Nunca Rúben Amorim tinha perdido na Liga por três golos. Mas, ontem, o campeão FC Porto não teve contemplações e venceu o Sporting por essa diferença, deixando os leões a cinco pontos de distância quando ainda só se jogaram três rondas. Mais eficaz, com dois penáltis indiscutíveis a favor e um Diogo Costa monumental, Sérgio Conceição esfregou o sal na ferida de um rival já perturbado, e ganhou grande vantagem na guerra pelo trono do futebol nacional, mantendo-se 100 por cento vitorioso.

Num estádio cheio (mais de 49 mil nas bancadas), as duas equipas subiram ao relvado a viverem estados de espírito diferentes. Os dragões cavalgando uma onda positiva, cem por cento vitoriosos – mesmo que o triunfo em Vizela tenha sido arrancado a ferros, após um exibição menos fulgurante -, os leões a lamberem as feridas provocadas pela partida de Matheus Nunes e sabendo que já estavam a dois pontos dos seus rivais. O desconforto de Rúben Amorim foi evidente na antevisão da partida, mesmo tentando disfarçar o desagrado pela partida do seu médio, quer pelo timing da transferência, quer pela forma como os responsáveis leoninos fizeram tábua rasa daquilo que estava previsto, pelo menos a crer nas declarações anteriores do técnico leonino – manter a estabilidade o máximo possível em detrimento de uma maior profundidade do plantel.

Subscrever Ainda assim, este não alterou aquilo que era mais previsível, promovendo o japonês Morita à titularidade e mantendo Pedro Gonçalves na linha da frente com Edwards e Trincão e Nuno Santos no banco. Já Sérgio Conceição acabou por, algo inesperadamente, escolher Bruno Costa para o papel normalmente desempenhado por Grujic, uma vez que o sérvio passou a semana com problemas físicos. No resto, manteve o «goleador» Iván Marcano a fazer companhia a Pepe no centro da defesa.

A primeira parte acabou por não ser um grande espectáculo, apesar dos ingredientes. As equipas mostraram-se nervosas e, depois de um primeiro quarto de hora em que procuraram jogar futebol – com o natural ascendente do FC Porto mas a melhor ocasião a pertencer ao Sporting, num remate de Morita ao poste após bom lance de Pote na esquerda (11″) -, rapidamente se entregaram às quezílias que têm caraterizado os últimos confrontos entre ambos. A partir daí, a equipa da casa começou a dominar os acontecimentos – com o «vagabundo Otávio (mesmo tocado num choque com Neto) a surgir em todo o lado e a complicar a missão da defesa leonina -, apesar de não ter criado qualquer hipótese clara de golo.

Entre faltas, faltinhas e muitos passes falhados, o Sporting não conseguia fugir da pressão alta dos dragões para sair em transição e estes, embora chegando com mais frequência perto da área adversária, também falhavam quase sempre na Hora H. Todavia, seria num lance que apanhou o Sporting avançado, que a equipa de Conceição se colocou em vantagem: um centro largo da direita permitiu a Taremi fugir a Neto e antecipar-se a Adán (lento a sair dos postes), com a bola a sobrar para Evanilson finalizar de baliza aberta (42″).

Estocada final dos 11 metros Curiosamente, o lance acabou por soltar o Sporting, que até ao apito de Nuno Almeida para o intervalo dispôs de duas grandes oportunidades para chegar à igualdade. Diogo Costa, imperial, defendeu, primeiro, o remate de primeira de Trincão após cruzamento de Matheus Reis, e no canto que acabou por resultar do lance opôs-se a uma cabeçada com selo de golo de Gonçalo Inácio quando o golo parecia certo. A eficácia, e a ação dos guarda-redes, fez toda a diferença nos primeiros 45 minutos.

Sem alterações nos onzes, a segunda parte começou com os visitantes mais atrevidos e um FC Porto mais cauteloso, procurando fechar os espaços na sua defesa. Antes de se iniciar as dança das substituições, a única hipótese clara de golo apareceu num cruzamento de João Mário, que Bruno Costa chutou por cima. Amorim apostou tudo, com Nuno Santos e Rochinha, mas não demorou muito tempo a ver mais uma transição do FC Porto resultar em novo ressalto que caiu na cabeça de Galeno. Em cima da linha, Porro fez uma grande defesa e foi, naturalmente, expulso, com Uribe a converter o castigo sem mácula (78″). Fatawu ainda podia ter reduzido, mas logo a seguir novo penálti indiscutível (falta clássica e desnecessária de um Adán em noite negra) permitiu a Galeno fazer o 3-0 e acabar com o jogo, deixando o Sporting numa situação muito complicada.

