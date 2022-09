Na 2.ª fase mais alunos entraram na primeira opção. 9500 estudantes conseguiram lugar no superior

Entornointeligente.com /

Quase 9500 estudantes garantiram, na 2.ª fase do concurso nacional de acesso, um lugar no ensino superior para o novo ano lectivo. Este número representa um aumento de 3,5% face a igual período do ano passado, confirmando uma subida no total de colocados, tal como já tinha acontecido na 1.ª fase. A generalidade das vagas que tinham voltado ao concurso depois de 10% dos colocados não terem confirmado a matrícula foram agora ocupadas e, nos cursos mais concorridos, mantiveram-se as médias elevadas.

