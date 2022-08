Máyer Candelo: «Yo no puedo hablar de los que no están y el desorden es culpa mía»

Entornointeligente.com /

Deportivo Cali sigue inmerso en la peor crisis institucional en el último tiempo. El equipo ‘azucarero’ además de los problemas financieros, solo acumula derrotas en la Liga.

Los verdiblancos cayeron goleados 0-3 frente a Envigado, en Palmaseca, aumentando su anti-récord en el fútbol colombiano.

El técnico Máyer Candelo habló al final del compromiso y fue autocrítico con la situación de su equipo en la Liga.

«Desafortunadamente no fue un buen momento hoy, seguimos fallando individual y colectivamente. No hay excusas, aquí el responsable soy yo. Seguiremos trabajando para buscar los resultados que queremos», comentó el estratega.

Sobre la situación de Teófilo Gutiérrez el porqué no estuvo esta noche, dijo: «Yo no puedo hablar de los que no están. Son 18 jugadores y la culpa del desorden es mía, pues no me han captado mi idea».

Acerca de la tensa situación que se vivió con los hinchas al final del juego, indicó: «Esto se trata de hacer, no de hablar. Hoy los hinchas tienen las razones para cuestionarnos, estamos aquí dando la cara para con amor y corazón poder cambiar esto».

El próximo juego para el Deportivo Cali será este sábado 6 de agosto frente a Millonarios, en Bogotá.

LINK ORIGINAL: El Pais

