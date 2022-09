Máyer Candelo no se guardó nada y habló de la posible llegada de De la Pava y de los líos en el Deportivo Cali

Entornointeligente.com /

A Máyer Candelo se le vio tranquilo este jueves en rueda de prensa, en medio de tantos rumores que apuntan a su salida del Deportivo Cali y a peleas con el capitán del equipo azucarero, Teófilo Gutiérrez.

El técnico del cuadro verdiblanco restó importancia a las especulaciones que apuntan a que le dejaría el puesto a Jaime de la Pava, asegurando que, hasta ahora, sigue siendo el timonel del Deportivo Cali.

«Lo único que les puedo decir es que soy el entrenador del Deportivo Cali hoy. Lo que hablen afuera no es problema mío. Todos somos libres de expresar lo que queremos, de comunicar lo que siente y de expresar lo que cree. No puedo pelear contra la gente. Soy respetuoso de todos los comentarios que se digan. La realidad es otra», dijo de manera contundente.

Consultado sobre la injerencia de los empresarios que tienen jugadores en Deportivo Cali, Candelo señaló que tomó un equipo que ya estaba armado y con base en eso es que está trabajando.

«Aclaro: yo no vine al Deportivo Cali por un empresario, así que no tengo negocio con ninguno de ellos. Yo llegué y ya estaban unos jugadores, no puedo ponerme a mirar de quién son, sino que debo trabajar con ellos. Mi problema no es quién es el empresario de los jugadores, mi problema es mejorarlos para que el Deportivo Cali salga de la situación en que está», señaló.

Y agregó: «No entiendo la especulación, el rumor o el chisme sobre ese tema de los empresarios. Dicen que Ángelo es de (Daniel) Azcárate, lo aguanté diez fechas que llevamos y ya hizo cinco goles; Kevin Salazar se ganó su lugar y es de Miguel Cardona; dicen que otro es de Portela, otro de Viveros… son de todos. Yo no vine a mirar quién es el empresario de ellos, sino qué jugadores tengo».

Dijo Candelo que se ha hablado de muchas cosas al interior del Deportivo Cali, pero que su única preocupación es sacar el equipo adelante.

«Acá yo no vine a pelear con nadie. No soy boxeador. Soy el entrenador y viene a aportar lo que puede aprender en 23 años jugando fútbol profesional, más lo que estudié», señaló.

En ese sentido el técnico de los azucareros aseguró que hay armonía dentro del Deportivo Cali, pese a todo lo que se dice afuera.

«Lo único que ha pasado acá es que hay alegría, buen diálogo, buena comunicación y lo que digan afuera no le he puesto atención porque no me compete. Soy el entrenador de Deportivo Cali, lo disfruto todos los días, lo gozo. Quiero que la situación cambie. Esperemos que este domingo podamos tener una alegría todos los que deseamos que el Cali esté bien», concluyó.

Candelo suma con Deportivo Cali 9 partidos, alcanzando 4 empates y 5 derrotas que tienen al onceno azucarero en el último lugar de la tabla. El domingo se las verá en casa con el Atlético Bucaramanga.

