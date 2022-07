México y Perú, únicos en AL que evitarán recesión: Oxford Economics

Entornointeligente.com /

México y Perú son las únicas dos economías que cuentan con las condiciones para evitar una recesión como la que sí presentará el resto de los países de la región, estimaron analistas de Oxford Economics.

Los hogares de ambos países cuentan con ahorros generados en la pandemia, así como con un salario real positivo que les permitirá seguir gastando incluso el año próximo, sostiene un análisis de la consultoría dirigido por Marcos Casarín.

Al interior del documento advierten que estos ahorros de las familias también se han facilitado porque tanto México como Perú han aplicado políticas monetarias mucho más graduales que las que están en marcha en otros países de América Latina.

Si bien reconocen que todos los países de la región tienen una importante exposición a la inflación y pérdida del poder adquisitivo, México y Perú destacan por tener estas ventajas que permitirán amortiguar el impacto.

«Los consumidores latinoamericanos sufrirán este año y el próximo, ya que la alta inflación no sólo erosiona al poder adquisitivo de los salarios, los ahorros y las transferencias gubernamentales, sino que también provoca tasas de interés más altas», refieren.

En el documento, titulado Why a consumer recession is all but inevitable for most, establecieron que las perspectivas para el gasto de los consumidores estarán dictadas por cinco factores en el 2022 y el 2023: La fase de su ciclo económico; el nivel de ahorro; el impacto de la inflación en los salarios reales y lo qué suceda con las políticas fiscal y monetaria.

Las más expuestas El economista jefe para América Latina en Oxford Economics, Marcos Casarín, explica en la nota que las economías sobrecalentadas tienen más probabilidades de entrar en una recesión.

Entonces, identifica a Chile y Colombia como los países más propensos a entrar en una recesión de consumo tan pronto como el año próximo.

El estudio aclara que la recesión ya comenzó en algunos países, como el caso de Chile.

Vecinos distantes En el mismo análisis hacen una observación específica para Brasil y México, que asegura son los países de la región con «las peores recuperaciones hasta el momento», sin embargo, distingue que Brasil sí está en vías de experimentar una recesión.

Precisa que los diferentes enfoques de las políticas fiscal y monetaria son los que hacen la diferencia en su propensión a caer en recesión.

En Brasil el presidente duplicó el alivio fiscal a los hogares vulnerables durante menos de seis meses antes de su candidatura para la reelección.

Pero como la mayor parte de las ayudas serán efectivas hasta fines de año, crea automáticamente un impulso fiscal negativo a principios del 2023.

«México no ha adoptado una política fiscal expansiva, por lo que no ayuda ni dificulta la recuperación».

De acuerdo con los expertos de Oxford Economics, México tiene una ventaja respecto de Brasil en el manejo de la política monetaria.

Desde su perspectiva, México presenta una inflación menos acelerada que la de Brasil y por tanto el Banco de México no tendrá que elevar las tasas tanto como las del país carioca que incluso puede comenzar a bajarlas antes.

Adicionalmente, como México tiene una penetración bancaria muy baja, el aumento de tasas no tiene tanto impacto como sí lo tiene en Brasil.

[email protected]

Archivado en:

Economía de América Latina América Latina Perú Economía de México recesión económica

LINK ORIGINAL: El Economista

Entornointeligente.com