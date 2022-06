México Sub-21, la generación que se «imagina cosas ching…» y casi se pierde por la Pandemia

Entornointeligente.com /

MÉXICO — Teun Wilke llegó al Spal de Italia para «imaginar cosas ching…». Las mismas palabras repitió Santi Muñoz en su arribo al Newcastle de Inglaterra, una frase que conjuró Javier ‘Chicharito’ Hernández antes de Rusia 2018 y que inspira a una generación del Tricolor Sub 21 , que enfrenta el jueves a Francia en las semifinales del Torneo Maurice Revello y casi se pierde por la Pandemia.

«Se pueden ilusionar con esta generación, para mí, personalmente me gusta ilusionarme, emocionarme, imaginar ‘cosas ching…’, como dice el ‘Chicharito’ . Es una generación que tiene mucho potencial, pero como te digo, el potencial no es todo, cada quien en nuestra carrera, yo, Santi, (Eugenio) Pizzuto, tenemos que dar los pasos correctos, porque falta mucho para llegar a lo que soñamos», comentó Teun Wilke , delantero de la Selección Mexicana Sub 21, en una entrevista con ESPN , en su llegada al Spal de Italia, a principios de año.

El equipo que dirige el técnico Raúl Chabrand trabajaba para el Mundial Sub-20 que se jugaría en el 2021. La Pandemia del Coronavirus canceló todas las competencias de ese año y tiró el trabajo de un equipo conformado por jóvenes que habían sido subcampeones Sub-17 en el 2019, además de otros futbolistas que habían destacado como Benjamín Galdames , quien eligió a México sobre Chile.

Teun Wilke teunwilke9 «Es una generación muy prometedora, no se sabe si es una generación dorada, porque tenemos mucho camino por tomar, es muy prometedora, hay mucho talento, sólo el tiempo dirá lo bien que lo hacemos y daremos todo para llenar esas expectativas. Emocionado por todos estos jugadores», comentó Teun Wilke .

De última hora, en la Federación Mexicana de Futbol se decidió que la Selección Mexicana Sub-21 fuera a participar en el Torneo Maurice Revello de Francia, por lo que jugadores como Teun Wilke , Santiago Muñoz , Benjamín Galdames , Efraín Álvarez, Víctor Guzmán, Eduardo García se volvieron a reunir, están en semifinales contra Francia, han atraído la atención de equipos de Europa y se «imaginan cosas ching…».

«Sí, personalmente, el ‘Chícharo’ es un ejemplo, en su manera de pensar, su mentalidad, creo que es lo que lo ha llevado tan lejos de su carrera, a parte del talento, ha sido una inspiración, eso que dice, me gusta como piensa y cómo piensa del mexicano», conluyó Teun Wilke .

