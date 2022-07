México: salarios mínimos y muchos problemas irresueltos, pueden obligar a López obrador a relegirse

Entornointeligente.com /

1. Si los salarios mínimos de los trabajadores en México siguen siendo los más miserables del mundo, sumados a problemas fundamentales como la inseguridad, el voraz enriquecimiento de unos pocos, así como la economía y la corrupción siguen muy presentes, dudo que el presidente López Obrador no busque reelegirse porque todo lo realmente importante ha quedado pendiente, sin resolver. Sus precandidatos son muy, pero muy, inferiores a él y su partido es idéntico, es el mismo viejo PRI cardenista sostenedor de la economía mixta, pública y privada.

2. En México el salario mínimo general es de 173 pesos, es decir, 8.5 dólares (de 20 pesos)o 7.8 euros (de 22 pesos), por ocho horas de trabajo; a partir de él los empresarios suelen pagar menos del mínimo, el mínimo, mínimo y medio, dos salarios o tres salarios mínimos. Sus ingresos no les alcanzan a los trabajadores para comprar la alimentación, la salud, la educación o pagar servicios de electricidad. Más del 80 por ciento de la población vive en la pobreza y la miseria desde hace muchas décadas, o desde siempre.

3. Contrario a lo anterior en Ginebra (Suiza) el salario mínimo es de 21 euros por hora de trabajo y en 8 horas serían 168 euros diarios. (Un euro es igual a 22 pesos mexicanos) Ganan diario los suizos lo que ganarían los mexicanos en más de un mes. En Francia el salario mínimo es de 9.43 euros, en Alemania de 8.50 a partir de 1015 y en España de 5.05 la hora. En EEUU ya muchas agrupaciones están exigiendo 25 dólares (sobre todo en los restaurantes) por hora de trabajo. Los migrantes mexicanos entre 2 y 6 dólares, haciéndoles competencia a los obreros de EEUU…

4. Pero en México –dado que cientos de funcionarios públicos (electorales, de la Suprema Corte, de relaciones exteriores, etcétera- siguen cobrando muchos millones de pesos (cobran unos 500 mil pesos al mes que son 300 o 400 veces el salario mínimo de un trabajador) ¿Qué va a preocuparlos? ¿Qué hacer con los empresarios que se llevan muchísimos millones cada mes, según numerosas publicaciones? No es muy fácil que AMLO decida separarse del gobierno después de su intenso trabajo electoral y sin precandidatos que hayan recorrido siquiera una vez el país.

5. Basta ya de cifras que suelen dar dolor de cabeza. Aquí lo importante es ver que mientras nosotros estamos peleando un peso o una moneda en los pasajes de autobús o dos pesos con el tendero de la esquina, no nos damos cuenta que la estructura de la sociedad capitalista nos tiene siempre con «la soga en el cuello»; que mientras creemos que estas cosas las vamos a remediar votando por otro burgués capitalista para que asume el mismo poder, existe toda una clase social que se burla, se carcajea de nosotros, porque a pesar de que pasan las décadas no nos damos cuenta ni de la evidencia,

6. Muchas veces en mi enojo culpo al pueblo de tonto o sumiso por no rebelarse; pero el tonto soy yo de no darme cuenta de la pesada carga que tienen que soportar los trabajadores. ¿Cómo tener que trabajar muchas horas y luego cansado acudir a la casa y ver una TV propagando el mensaje de los explotadores? ¿Cómo tener libre el domingo para no ir a la Iglesia para escuchar el mensaje de sumisión del cura? ¿Cómo divertirse con los amigos sino es con alcohol en el bar para olvidar las penas o, en el caso de las as organizadas mujeres, no ponerse los artículos de belleza de moda?

7. En tanto exista el capitalismo en el mundo jamás de los jamases podremos liberarnos de nuestros grandes problemas: económicos, políticos y sociales. En tanto los trabajadores no adquieran conciencia de que todo depende de sus batallas organizadas contra la acumulación de capital en pocas manos y a favor de la distribución igualitaria de la riqueza. El capitalismo hegemonizado por los gobiernos de EEUU y los más poderosos de Europa y Asia y su ideología, dominan en el mundo. Mientras esto sea así nuestras luchas pequeñas y muy puntuales casi de nada sirven.

8. Las luchas concretas por salarios, por trabajo, por los votos, sólo son defensistas. Buscan que no nos aplasten, que no nos maten de hambre, que nuestra esclavitud no sea más penosa, pero no cambian el sistema, incluso algunas lo adornan y lo hacen más fuerte y moderno. No es una batalla entre precios y salarios sino una lucha contra el sistema de explotación y de desigualdad. En México, EEUU, Venezuela, Cuba, la única lucha consecuente es contra el capitalismo, la explotación, la desigualdad. Ese objetivo debe identificar a los trabajadores de todo el mundo.

