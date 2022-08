México prende responsável pela investigação ao desaparecimento de 43 jovens

Entornointeligente.com /

As autoridades mexicanas detiveram esta sexta-feira o responsável pela investigação sobre o desaparecimento de 43 estudantes, em 2014, um dia depois de um relatório oficial revelar a participação de funcionários públicos e militares neste «crime de Estado».

O ex-procurador-geral Jesús Murillo Karam foi preso em casa, num bairro de elite da Cidade do México pelo «desaparecimento à força, tortura e crimes contra a administração da justiça», no âmbito do chamado caso Ayotzinapa , avançou o Ministério Público em comunicado, citado pela agência France Press.

Murillo Karam é o mais alto ex-funcionário público detido pelo desaparecimento dos estudantes. Procurador durante o governo do presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), chegou a ser um nome de peso do Partido Revolucionário Institucional (PRI), que governou o México durante 71 anos ininterruptos, até dezembro de 2000. Murillo Karam, que não resistiu à detenção, permanecerá preso na capital, informou a presidência.

Subscrever A detenção ocorreu horas depois do apelo do presidente Andrés López Obrador para que fossem divulgados os nomes dos responsáveis pelo desaparecimento dos estudantes, após a publicação, na quinta-feira, do relatório de uma comissão governamental que investiga o caso desde 2019 e o que o qualifica como um «crime de Estado». O documento sustenta que militares e funcionários públicos, por «ações, omissões ou participação», permitiram o sequestro e a morte de 43 estudantes da escola normal de Ayotzinapa, e mais seis pessoas, pelo cartel de narcotráfico Guerreros Unidos.

«Revelar essa situação atroz, desumana, e ao mesmo tempo castigar os responsáveis, ajuda a não repeti-la. Que nunca mais ocorram estes eventos lamentáveis no nosso país», acrescentou López Obrador na cidade de Tijuana. Não há informações sobre a patente dos militares envolvidos nem se se encontram ainda no ativo.

O desaparecimento dos jovens ocorreu entre a noite de 26 e a madrugada de 27 de setembro de 2014, quando se dirigiam para a cidade de Iguala, estado de Guerrero, para apanhar o autocarros nos quais viajariam para a Cidade do México, para participar em protestos na capital do país.

O relatório conhecido esta semana menciona «responsabilidades claras de elementos» das secretarias de Defesa e da Marinha que serviam na região, mas alerta que é preciso investigar até que ponto chegou essa participação. «Da nossa parte, o que está garantido é não esconder nada, oferecer todas as informações e dar todas as facilidades para que se chegue ao fundo, como foi feito», prometeu López Obrador, depois de a comissão independente ter acusado as autoridades, ainda em março, de se recusarem a entregar os dados dos serviços de informações necessários à investigação.

O relatório sustenta que os militares manipularam provas no depósito de lixo onde foram encontrados restos humanos , incluindo os dos únicos três estudantes identificados até agora.

Os vestígios encontrados e a comissão governamental atiram por terra grande parte da chamada «verdade histórica» apresentada pelo governo de Peña Nieto, que não atribuiu responsabilidade aos militares. De acordo com a versão então divulgada, os jovens foram detidos e entregues pela polícia local aos traficantes da Guerreros Unidos, por terem sido confundidos com membros de um cartel inimigo. Uma tese que é recusada pelos familiares, pelo governo de López Obrador e pelo escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. Um episódio que constitui uma das piores violações de direitos humanos no México e gerou uma forte condenação internacional.

O presidente mexicano anunciou que continuará a insistir com Israel para que extradite Tomás Zerón, ex-chefe da Agência de Investigação Criminal, que trabalhou sob as ordens de Murillo Karam.

