México: Para ser legislador, gobernador, Presidente, sólo tener apoyo millonario y estar al servicio del poder

1. La política siempre se ha decidido desde arriba; como diría el caricaturista de historietas, fallecido en 2017, Rius: «por las fuerzas vivas» que no son otras que por los grandes empresarios y políticos. Hablar de que «el pueblo vota y decide» es la demagogia más grande. El llamado pueblo –que trabaja para que los demás vivamos- ignora 100 por 100 la política y sólo acude a votar para cumplirle a su manipulador, a su prometedor, a quien le ha comprado los votos. Y tiene razón la población al no participar en este tipo de política electoral que lleva dos siglos engañando y manteniendo al 80 por ciento de la población en profunda miseria.

2. La población no es tonta en política, simplemente no le interesa porque está llena de corruptos, ladrones y asesinos. Si no existiera esa política y no se robara cada sexenio varios billones de pesos, bastaría que todos trabajaran tres o cuatro horas al día para que todos tuvieran comida, entretenimiento y diversión. Pero como los grandes políticos y empresarios se llevan todo, pues no alcanza para que el 80 por ciento de los habitantes satisfagan sus necesidades. ¿Cómo permitir y hacer coro con esas políticas opresoras imparables? ¿Cómo hacer propuestas al mismo gobierno que se encarga de usarlas contra la misma población trabajadora?

3. La política es una profesión, un oficio, como cualquier otro, con la diferencia de que en esa ocupación se manejan billones de pesos que la población paga con sus impuestos y se cobran los salarios que los mismos políticos encumbrados deciden. Dado que los políticos mandan, siempre deciden a favor de los más grandes millonarios; hablan bien del «pueblo», sobre todo diciéndoles que «ellos mandan» y «ellos deciden», pero para burlarse de él. Por ello se ha dicho: «los políticos ni la burla perdonan»; nos roban, nos asesinan, nos mantienen generación tras generación en la miseria y con todo desparpajo dicen que son el gobierno del pueblo.

4. Algunos empresarios y otras personas más, han comenzado a decir que López Obrador se debe reelegir porque no ha hecho nada serio de lo que prometió. Por otro lado nosotros decimos que sus obras materiales: el aeropuerto, la refinería y el tren maya, podrá entregarlos pero no son representativos. Lo único realmente importante es la reducción de la pobreza en cantidad y calidad, que el crecimiento del empleo bien pagado haya sido indiscutible y que quienes han saqueado al país, escondiendo más de mil millones de pesos, lo devuelvan y vayan a prisión. De lo contrario se ha señalado que el gobierno de AMLO sólo sería uno más del neoliberalismo.

5. ¿Hasta dónde llegó el compromiso firmado por AMLLO con los empresarios, el imperio, los expresidentes y los más altos políticos para no tocar la estructura económica de las grandes ganancias y el no pago de impuesto, política, para que nadie vaya a la cárcel y en todo se culpe a la delincuencia y al narco? Las investigaciones de la UIF y los castigos del Fiscal durante los casi cuatro años de AMLO resultaron una tomada de pelo, un engaño descarado como el de todos los llamado gobiernos neoliberales. Por ello AMLO tendrá que gobernar seis años más para ver si con la relección puede recordarse la 4T.

