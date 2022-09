México, la tierra del contraste y la excitación política, el engaño de Venezuela y Argentina

Entornointeligente.com /

Estamos en una constante excitación política, luego del viraje de Stalin a la izquierda, todo fue una tormenta en un vaso de agua y, se lanzó por la borda un conjunto de viejas ideas y bien probadas ideas y concepciones fuera de lo común que, en el tiempo instaron a grupos rusos de otras ideologías reconciliarse con Stalin. Hay una lógica contundente, la Rusia presente quiere evolucionar con Vladimir Putin, como lo desean los judíos en todo el amplio territorio israelita, que le fue dado. Así, el asunto no es entre partido y Estado, todo se mueve en el mundo espiritual.

Lenin, solo es el promotor y provocador de una revolución internacional, lo tienen como inspirador de una revolución socialista donde solo se vociferan proclamas y todavía, algunas familias creen en las masas populares, sin duda, el Partido Psuv se encuentra muy fragmentado y existen asuntos inadvertidos, ya muchos no se enfocan en Venezuela, sino en México. Es que el comunismo en sí es una contradicción sobre todo contra Stalin y Bujarin, luego se advino contra Trotsky en Ciudad de México.

De modo que es un constante conflicto abierto y los seguidores son cuestionados en una intensa, encontrada y mal disimulada lucha, es que la dádiva de la democracia da sus frutos. Stalin, como Chávez y Maduro tuvieron una gran equivocación al jugarse su propio imperio y olvidarse la trayectoria de la izquierda, el gran problema es que los socialistas de hoy que eran izquierdistas ayer, no leen historia política y para crear un país socialista se necesita caminar mucho y contar con la clase obrera y el campesinado, el nuevo es militarista, no el agricultor, por lo tanto, han dividido al partido según sus intereses individuales. Así mismo son las religiones, todas tienen su origen en pactos y asociaciones. En la congregación evangélica donde era miembro y asistía desde los cuatro años de edad fui sacrificado sin leer y tomar en cuenta mis antecedentes, a un siervo del Señor que se fue a su tierra le vendía tres cajas de Biblias diariamente y repartía dos mil, (2000) tratados mensuales, estuve presente en la primeria Feria de Puerto Cabello en un stand en lo que hoy es el edificio policial de Puerto Cabello en la Zulia. Luego me desplace a otros Municipios y Distritos no dependientes del casco urbano, junto a otros tres hermanos de la Fe. Digo esto, porque el que trabaja en su campo y logra experiencia, el egoísmo de muchos buscará su avasallamiento.

En base a esto, debemos saber interpretar quien es Vladimir Putin para Rusia y Donald Trump para Estados Unidos, es muy difícil que se encuentren equivocados, es un Iluminati o pleyadiano, hablo en lo espiritual. A Chávez lo desviaron y lo encerraron y hablaba de las teorías políticas de Mao Zedong y se la aplicaron junto a pocos que confiaron en él. En una oportunidad, Jehová mandó acabar con los amalecitas hasta la última generación, donde se incluía hasta el último niño. Todos murieron a espada. Algunas veces, la disciplina es necesaria.

Entonces, nadie puede detenerse a mitad del camino y renunciar a sus opiniones. Trotsky lo advirtió en 1924. «Sí repudiáramos las opiniones por las que abogamos hace una semana o dos, eso sería hipócrita de nuestra parte y ustedes no nos creerían». Mariano Picón Salas expresó, «El signo del Siglo XIX fue lo romántico, Rotos los marcos de la vieja sociedad piramidal y jerárquica en que hasta el Siglo XVIII se organizó el mundo europeo, socavando lo religioso y disuelto, con el avance de las ciencias naturales, el antiguo ordenamiento ético, el hombre dejo contemplar a Dios para ensimismarse en su persona. Muchas cosas se hacen vieja tempranamente en estos días de la bomba atómica».

Se hace consiguiente introducir una calificación, porque desde la época de Jorge Rodríguez, padre, hasta Carlos Lanz lo hicieron todo mal, se dejaron arropar por la derecha. Por lo general, algunas veces estudiaba cerca del Cuartel General de La DIGEPOL y se escuchaban en sus viejos sótanos los gritos y aullidos de estudiantes y dirigentes torturados por sus propios amigos y camaradas, es estremecedor contar esto hoy, la misma derecha controla el Psuv y, luego de las elecciones serenen con las sedes regionales y quienes eran fichas o son hijos de los derechistas del pasado, poseen carnet del Psuv y carnet de la patria. Entonces, voy a estar sentado en un nido de lobos, a mi no me interesa si son de derecha o izquierda, sino ser sinceros en el amor por el país.

Nuestro presidente Nicolás Maduro Moros fue muy claro en unas declaraciones, en Chile falto guáramo para el apruebo, Boric muestra una gran debilidad y es arropado por la derecha, en Venezuela, se irrespeta dirigentes del izquierdismo y prefieren que Voluntad Popular y Primero Justicia se incrusten en el partido y destronen el imaginario de Chávez Frías. Pero, hay una pregunta, ¿Es veraz el socialismo en Venezuela o un autoritarismo que deviene en militarismo?

Nadie, pesa sus errores. Hay una estructura capitalista injusta y menos democrática y, todos hablan de ese ejercicio. América Latina transita un camino de reformas que muestra el fracaso del camino de las reformas, las derechas son un solo catalizador de esas reformas y es un ventilador de unos principios seudodemocráticos.

El capitalismo en el Cono Sur nos revela un concepto neoliberal. Y, se requieren transformaciones de fondo y, no tan solo ajustes marginales. El rumbo gubernamental se encuentra trazado por la burguesía y los sectores de izquierda se han ligado a ella con el fin de encarnar una historia, donde se mitifique el sujeto popular.

Es una tensión incesante lo que se vive, al igual que en los tiempos de Trotsky, todavía Rusia se encuentra en el centro de una gran lucha, al igual que Argentina y Chile. No son tiempos apacibles y creo, el pueblo esta rodeado de una atmósfera idílica, es tiempo de aullar por las calles, nos encontramos rodeados de lobos y perros rabiosos, estamos siendo atacados por pestes y virus, pero, sigamos el ejemplo de Moscú. Hay que encontrarse con el poder y auspiciar un nuevo liderazgo.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com