México | Justin Bieber confesó que sufre de parálisis en la mitad del rostro por un virus

Este viernes, el cantante Justin Bieber reveló que padece el síndrome de Ramsay Hunt , lo cual le paralizó la mitad de su rostro por lo que tendrá que estar un tiempo alejado de los escenarios ya que su estado de salud no es el mejor.

Por medio de un video, el cantante canadiense de 28 años explicó que debido a que padece el síndrome de Ramsay Hunt , no podrá realizar su gira «Justice World Tour» , por lo que la tuvo que cancelar.

«Importante, por favor miren. Los amo y manténganme en sus oraciones».

— @justinbieber a través de Instagram.

🗣 | Así da a conocer Justin Bieber el motivo por el cual ha pospuesto/cancelado sus próximos shows. ¡Esperemos que se recupere pronto! pic.twitter.com/naeUPobSxl

— Music Festivals México (@musicfestmx) June 10, 2022

«Hola a todos, aquí Justin. Quiero actualizarlos sobre lo que está pasando. Como pueden verlo en mi rostro … tengo el síndrome de Ramsay Hunt», dijo el cantante canadiense de 28 años.

De hecho, en el video de 2:54 minutos se observa a Bieber mirando fijamente a la cámara sin poder mover la mitad de su rostro.

El cantante , visiblemente desconcertado , explicó que el virus que provocó el síndrome de Ramsay Hunt atacó el nervio de su oído por lo que le ocasionó una parálisis facial.

«Como puede ver, este ojo no parpadea, no puedo sonreír con la mitad de mi cara y este lado se mi nariz no se mueve», explicó.

Justin explicó a todos aquellos » frustrados por las cancelaciones «, que su situación ahora es bastante seria y que él no se encuentra en condiciones para seguir, por ahora, con el tour.

«Espero que ustedes lo entiendan. Yo usaré este tiempo para descansar y relajarme para poder regresar al 100% a hacer aquello para lo que nací», aseguró.

E l síndrome de Ramsay Hunt

De acuerdo con especialistas, el síndrome de Ramsay Hunt (herpes zóster ótico) ocurre cuando un brote de culebrilla afecta el nervio facial cerca de uno de tus oídos.

Además de la erupción dolorosa de la culebrilla, el síndrome de Ramsay Hunt puede causar parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado.

Asimismo, el síndrome de Ramsay Hunt es consecuencia del mismo virus que causa la varicela. Después de que la varicela desaparece, el virus aún vive en los nervios. Años después, puede reactivarse. Cuando lo hace, puede afectar tus nervios faciales.

Por: Capital México Autor: REDACCIÓN Fecha de publicación: 2022-06-10 19:55:04 Fuente

LINK ORIGINAL: Reporte Confidencial

