México inicia proceso de extradición de Caro Quintero a EEUU

La Fiscalía General de México notificó al narcotraficante Rafael Caro Quintero, detenido el viernes, que cuenta con una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos en su contra.

Ciudad de México — El narcotraficante Rafael Caro Quintero, capturado el viernes en México, fue informado el fin de semana de su situación jurídica: está detenido provisionalmente con fines de extradición a Estados Unidos por los delitos de delincuencia organizada, asociación delictuosa y secuestro y homicidio de un funcionario estadounidense, el agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena, en 1985.

Un funcionario federal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones confirmó el domingo a The Associated Press que la notificación se realizó el sábado de forma virtual.

Con la notificación se inicia el procedimiento legal para lograr su extradición a Estados Unidos, cuyo gobierno lleva 30 años intentando sentarle en el banquillo por la tortura y muerte de Camarena. El secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo el viernes que se buscaría la «extradición inmediata».

La captura se realizó en el municipio de San Simón (Choix), Sinaloa y contaba con dos órdenes de aprehensión en su contra, así como con una orden de extradición a Estados Unidos.

Un infante de la Marina de México y un perro entrenado abordan un helicóptero después de apoyar en el operativo donde fue capturado el narcotraficante Rafael Caro Quintero, cerca de Los Mochis, estado de Sinaloa, México, el viernes 15 de julio de 2022. (Foto AP/Guillermo Juárez) Autoridades detallaron que el narcotraficante fue localizado entre matorrales por un elemento canino de la Marina de nombre «Max», cuyo adiestramiento de búsqueda y rescate permitió su ubicación.

Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara fue acusado de tráfico de metanfetaminas, heroína, cocaína y marihuana.

Quintero fue arrestado en 1985, acusado del secuestro, tortura y asesinato de un agente de la DEA, recibió una condena de 40 años de cárcel, sin embargo salió libre cuando había cumplido 28 años en prisión, debido a supuestas irregularidades en su proceso judicial. Ahora versiones periodísticas indican que actualmente realizaba operaciones ilícitas en el estado Sonora.

El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Oliva, dijo que si bien Caro Quintero no es de los principales generadores de violencia, la importancia de su detención radica en que es señalado como responsable de ordenar el asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena, lo que significa una afrenta para el gobierno de Estados Unidos.

«En Estados Unidos agredir a un agente de seguridad de inteligencia civil o militar es agredir al conjunto del Estado estadounidense, por eso lo interesante es como por los hijos de Joaquín Guzmán o Ismael Zambada, por Ismael Zambada ofrecen la mitad, 10 millones de dólares, igual que por Nemesio Oseguera, que son líderes muy importantes del tráfico de drogas y en cambio por Rafael Caro Quintero se ofrecen 20 millones de dólares, la misma cantidad que se ofreció por Osama Bin Laden. Es por la afrenta de haber asesinado a un representante de una agencia de inteligencia en contra de las drogas», señaló Oliva.

Y luego de que la DEA celebrará la detención y revelara que un equipo suyo en México trabajó en conjunto con las autoridades mexicanas para arrestar a Caro Quintero, el embajador estadounidense Ken Salazar, aclaró que ningún personal de Estados Unidos participó en la operación táctica y la aprehensión del narcotraficante fue realizada exclusivamente por el gobierno mexicano.

0:00 0:03:15 0:00 Descargar 32 kbps | mp3 Pop-out player El mismo viernes de la detención, un helicóptero de la Armada se accidentó en Los Mochis, Sinaloa.

Ahí perdieron la vida 14 de los 15 elementos que iban a bordo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dichos marinos cumplieron la misión de respaldar a quienes ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Caro Quintero.

Marina aclaró que hasta ese momento no se contaba con información de que el accidente aéreo esté relacionado con la detención del presunto narcotraficante.

[Este informe contiene información de The Associated Press]

