México: entre políticos se firman o se hacen pactos de ayuda, de no castigo, de complicidad, de todo

Entornointeligente.com /

1. Estaba escuchando una larga entrevista al periodista Ramón Alberto Garza hecha por Oscar Mario Beteta. Garza «fue de Televisa, de Reforma, de El Universal, de Reporte Índigo y hoy de Código Magenta. Por haber sido periodista muy destacado en grandes y varios medios –aunque para mí, como otros medios de información, nada confiables- me parece interesante, aunque no de mucha seguridad. Pero hoy, al responder Alberto Garza preguntas sobre PACTOS, que el presidente López Obrador hizo con Peña Nieto y de muchos otros pactos o acuerdos que se han realizado entre políticos y empresarios, viene a confirmar lo que yo he escrito varias veces: que toda la política son pactos, son acuerdos, para que ricos ganen todo y estar siempre en paz.

2. Explica con detalle cómo Peña violó el pacto con López Obrador de mantener el dominio del PRI con el fin de que no se alíe con el PAN, de que vote bien por la electricidad y que no apoye a «Alito». Como este pacto, el periodista Garza puso varios ejemplos de pactos entre políticos como el de Calderón y Peña, la derrota de Labastida, la de Madrazo, etcétera. ¿Qué cómo se logra ganar o perder una elección? Pues simplemente le subes o le bajas la campaña poniéndole mucho o restándole dinero al candidato. Y hay muchos ejemplos a partir de que políticos y empresarios acuerdan o pactan quién es el bueno y quién debe perder. Aquí es donde se demuestra la gigantesca manipulación y la compra de votos donde el dinero manda.

3. Los pactos políticos se violan o se cumplen. Generalmente «se firman» o se acuerdan como compromisos entre toda la población; pero en política –aunque todos los políticos tienen perfiles delincuenciales- los pactos son determinantes por el poder que representan. Lo que me ha extrañado es que los políticos –con su enorme capacidad para convencer y acordar- no lleguen a acuerdos serios con eso que se llama «delincuencia organizada» o «controladores de la producción de droga». ¿Si el gobierno no puede ofrecerles más legisladores, gubernaturas o presidencias municipales, entonces, qué podría darles para evitar tanta muerte en México? No se puede acabar el profundo problema con una guerra o una feroz represión; tiene que ser por pactos.

4. Parece que Rosario Robles –la admiradora de Mao, luego del gran gobierno burgués, ladrón de Peña- no pactó con AMLO como sí lo hicieron los cinco expresidentes y sus más cercanos, que no han sido tocados por el gobierno de López Obrador ni con el pétalo de una rosa. Si esta mujer no regresará a la cárcel, ¿por qué no se «retrocede la película del saqueo para obligar –mediante seria amenaza de prisión por tres añitos- a los 20 autorizadores, investigadores, rectores, delincuentes, que recibieron los cinco mil millones de pesos para que lo devuelvan de inmediato al presupuesto público? Si los cinco expresidentes y sus funcionarios favoritos saquearon al país y no son encarcelados, entonces obviamente, el gobierno de AMLO es cómplice de esos saqueadores a la población.

5. El gran pacto empresarios, gobierno, imperio, indiscutiblemente existe., así como existe el absoluto dominio de la economía, la política, de los medios de información, por una minoría de multimillonarios. Dicen: «tuve que pactar, me obligaron a pactar, si no pactaba las cosas se iban a complicar, no se puede gobernar sin pactar». Nada de eso se publica y todo se silencia para que los actuantes parezcan reales. Pero no hay nada fuera de los pactos en todos los niveles, aunque los que dañan más son los económicos y los políticos. El gran pacto es salvar el capitalismo, la explotación, el saqueo, que es muy evidente, muy claro; los únicos que no lo ven son los pobres y los miserables, porque los medios de información los tienen aturdidos.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com