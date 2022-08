México: el asesino de mineros no es solo Larrea, es toda la clase capitalista y su gobierno

Entornointeligente.com /

1. Dí un palmo de aplauso cuando vi en La Jornada la foto en rojo de Germán Larrea y la frase «Se busca». Revisé la publicación y vi la misma foto en varias páginas, pero ninguna otra alusiva a otros culpables como el presidente López Obrador, la secretaria del trabajo, etcétera. ¿Quién pagó esa publicación manipuladora que culpa sólo al multimillonario empresario ladrón y asesino por décadas, dueño de muchas empresas mineras, con miles de trabajadores? ¿Por qué no salen carteles que digan «se busca a AMLO, a la secretaria del Trabajo y a otros directamente implicados en el caso»? Hay un sindicato de obreros mineros con 10 o 15 años en huelga, así como otras huelgas de trabajadores que no han sido atendidas por AMLO que lleva alrededor de cuatro años de gobierno.

2. El presidente AMLO ha demostrado hasta la saciedad que les tiene miedo terrorífico a los multimillonarios mexicanos Slim, Larrea, Salinas Pliego, Bailleres, Beckham, etcétera, y otros cientos de poderosos dueños de enormes negocios; por ello los integró a su equipo de consejeros. Con el argumento de que sin inversiones no hay prosperidad, se ha hecho amigo de todos ellos apoyándolos en no subir impuestos y a no obligarlos a pagar. Durante los años de la pandemia esos multimillonarios –se ha publicado en varias ocasiones- han ganado millones de millones de pesos mientras la población miserable muere de hambre. Por lo que se puede probar el discurso de campaña de «primero los pobres» fue sustituido en la práctica por su contrario. Por ello manipula el cartel.

3. Muchos amigos piensan que el gobierno puede enderezarse. Si estuviéramos en el primer año podría pensarse que sí, pero ya en el cuarto año lo que hay que esperar es que se reafirme como «primero los ricos». Tenía la esperanza que en 60 años o a fines del siglo 21 los pobres salieran de la miseria, pero parece que primero caerá el mundo en pedazos por la contaminación o la China desplazará a los EEUU del dominio mundial obligando a un trato diferente entre países. El gobierno de AMLO no cumplió en nada con los pobres: el salario mínimo seguirá siendo el más miserable del universo, no se aminoró la pobreza y la desigualdad entre ricos y pobres se agigantó. Obvio, nunca los pobres obtuvieron la conciencia de expropiar las riquezas arrebatadas de su trabajo por unos cuantos.

4. En México, como en todo el mundo, (punto que no previó Marx) los trabajadores –aunque sean explotados, maltratados y hambrientos- con la directa enajenación impulsada en los medios de información, 100 por 100, al servicio de los poderosos empresarios, sólo piensan en futbol, religión, trago y sexo. En su pequeña mente educada en la escuela burguesa, en la iglesia, los medios de información, el futbol, no cabe salir a las calles a protestar, a pelear, a bloquear, contra todo lo sufren por culpa del sistema capitalista. Prefieren rezar, lamentarse, llorar, antes que pensar que ellos son los culpables por cobardes. No pueden entender que la miseria, los asesinatos, la falta de empleos, las enfermedades de los hijos, son culpa del sistema que no hemos querido acabar o por lo menos luchar contra él.

5. Así que no nos engañen con el cartel de Larrea de La Jornada porque hay otros culpables del asunto de los mineros y éste (además) es uno de los cientos de problemas graves del país que sólo pueden remediarse con las luchas de los trabajadores en las calles. Se parece a la lucha de los padres de los 43 estudiantes que llevan cuatro años del actual gobierno que al parecer cuida al ejército y las batallas de las mujeres que no alcanzan ningún avance real. (¿o algún tonto cree en las mujeres oportunistas que alcanzan cargos para actuar como siempre como cualquier gobierno burgués?) Necesitamos desarrollar nuestra conciencia, pero sólo luchando, reflexionando y estudiando todo lo que no sea enseñanza escolarizada.

