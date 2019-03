México: Dónde ver el clásico Chivas vs. América en vivo por Internet

Entornointeligente.com / Este sábado 16 de marzo se llevará a cabo el Clásico Nacional entre las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América como parte de la jornada 11 del torneo Clausura 2019 de la Liga MX, así que les tenemos algunas opciones por si desean disfrutar del partido en vivo por Internet o por televisión. Cabe mencionar que este será el segundo clásico de la semana ya que ambos equipos se enfrentaron el pasado miércoles en el Estadio Azteca, donde el América venció con un marcador de 2 a 0 a su acérrimo rival para dejarlo fuera de la Copa MX. Así que para este nuevo enfrentamiento el equipo de José Saturnino Cardozo buscará cobrar venganza aprovechando que estarán de locales en el Estadio Akron para buscar escalar posiciones en la tabla de la Liga MX y ponerse por encima de las Águilas de “El Piojo” Herrera. A continuación tienen algunos lugares donde podrán seguir la transmisión en vivo: Chivas vs. América Fecha: Sábado 16 de marzo Hora: 19:00 horas de la Ciudad de México Transmisión por Internet: Chivas TV , Azteca Deportes , App Azteca Deportes , App Televisa Deportes Canales: Azteca 7, Televisa Canal de las Estrellas, TDN, Univisión TDN, Multimedios TV Resto de la Jornada 11 de la Liga MX Además del Clásico Nacional que es el que acapara la atención, a continuación tienen el resto de partidos de la jornada 11: Viernes 15 de marzo Morelia vs. Lobos BUAP – Concluyó con empate 1-1 Puebla vs. UNAM – 21:00 – Azteca 7 / Azteca Deportes Sábado 16 de marzo Cruz Azul vs. Pachuca – 17:00 – Televisa / TDN Tigres vs. Querétaro – 21:00 – Izzi Tijuana vs. Monterrey – 21:06 – Fox Sports 2 Domingo 17 de marzo Toluca vs. Atlas – 12:00 – Televisa / TDN Santos vs. Necaxa – 18:06 – Azteca 7 / ESPN 2 León vs. Veracruz – 20:00 – Fox Sports 2

